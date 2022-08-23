Ми маємо лунати гучно! Виходь на акцію до Дня незалежності України за кордоном

Підтримка від західних партнерів та громадян різних країн світу важлива для України щоденно, але на День Незалежності вона має особливе значення та чималу силу.
Тому засновник проекту Ukrainian Witness Віталій Дейнега закликав українців за кордоном вийти на вулиці та долучитись до акції #sparkofcourage задля підтримки України.
Організатори прагнуть нагадати світу про тимчасово окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, Крим, а також про полонених українських захисників, зокрема й оборонців Азовсталі.
На сторінці проекту Ukrainian Witness зазначають, що українці мають змогу подякувати країнам за підтримку та попросити уряди інших держав надати Україні ще більше зброї, особливо важкої.
Виходьте, приводьте друзів чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати гучно, – пише Віталій Дейнега.
Виходьте, приводьте друзів чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати гучно, – пише Віталій Дейнега.
23 серпня відбудеться акція #sparkofcourage. Її суть полягає у тому, щоб запалити свічку на заході сонця в пам’ять про тих, хто захищає незалежність України.
Штат: Техас.
Місто: Остін.
Локація: Texas State Capitol
Час: 7 p.m. (02:00 середи, 24 серпня за київським часом – ред.)
Штат: Техас
Місто: Сан-Антоніо
Локація: вікна власних будинків
Час: на заході сонця
Штат: Нью-Йорк
Місто Нью-Йорк
Локація: Bowling Green park
Час: 7:30 p.m.
Штат: Массачусетс
Місто: Бостон
На День Незалежності Україні у США планується кілька акцій на підтримку українського народу у боротьбі за свободу.
Локація: Seep Meadow, Central Park
Час: 5:30 p.m.
Місто: Остін
Локація: Texas State Capitol.
Час: 11 a.m.
Локація: THE ROCK BOX
1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205
Час: 7p.m
Локація: Boston City Hall Plaza, Boston, MA
Час: 12 p.m.
Місто: Салем
Час: 10 а.m.
На підтримку України та її захисників виходять і наші зірки. Читай, як Джамала провела акцію на підтримку азовців.
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