Ми маємо лунати гучно! Виходь на акцію до Дня незалежності України за кордоном

Підтримка від західних партнерів та громадян різних країн світу важлива для України щоденно, але на День Незалежності вона має особливе значення та чималу силу.

Тому засновник проекту Ukrainian Witness Віталій Дейнега закликав українців за кордоном вийти на вулиці та долучитись до акції #sparkofcourage задля підтримки України.

Організатори прагнуть нагадати світу про тимчасово окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, Крим, а також про полонених українських захисників, зокрема й оборонців Азовсталі.

На сторінці проекту Ukrainian Witness зазначають, що українці мають змогу подякувати країнам за підтримку та попросити уряди інших держав надати Україні ще більше зброї, особливо важкої.

Виходьте, приводьте друзів чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати гучно, – пише Віталій Дейнега.

Розклад акцій на 23 серпня

23 серпня відбудеться акція #sparkofcourage. Її суть полягає у тому, щоб запалити свічку на заході сонця в пам’ять про тих, хто захищає незалежність України.

#sparkofcourage в Остіні

Штат: Техас.

Місто: Остін.

Локація: Texas State Capitol

Час: 7 p.m. (02:00 середи, 24 серпня за київським часом – ред.)

#sparkofcourage в Сан-Антоніо

Штат: Техас

Місто: Сан-Антоніо

Локація: вікна власних будинків

Час: на заході сонця

#sparkofcourage в Нью-Йорку

Штат: Нью-Йорк

Місто Нью-Йорк

Локація: Bowling Green park

Час: 7:30 p.m.

#sparkofcourage в Бостоні

Штат: Массачусетс

Місто: Бостон

Локація: вікна власних будинків

Час: на заході сонця

Розклад акцій на 24 серпня

На День Незалежності Україні у США планується кілька акцій на підтримку українського народу у боротьбі за свободу.

Розгортання найбільшого прапора України

Штат: Нью-Йорк

Місто Нью-Йорк

Локація: Seep Meadow, Central Park

Час: 5:30 p.m.

Раллі на підтримку України

Штат: Техас

Місто: Остін

Локація: Texas State Capitol.

Час: 11 a.m.

Концерт гурту СКАЙ

Штат: Техас

Місто: Сан-Антоніо

Локація: THE ROCK BOX

1223 E Houston St,, San Antonio, TX 78205

Час: 7p.m

Підняття прапора над мерією Бостона, хода незалежності та живий ланцюг

Штат: Массачусетс

Місто: Бостон

Локація: Boston City Hall Plaza, Boston, MA

Час: 12 p.m.

Підняття прапора України на головній площі Салема

Штат: Массачусетс

Місто: Салем

Час: 10 а.m.

На підтримку України та її захисників виходять і наші зірки. Читай, як Джамала провела акцію на підтримку азовців.

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