Мы должны звучать громко! Выходи на акции ко Дню независимости Украины за границей

Поддержка от западных партнеров и граждан разных стран мира важна для Украины ежедневно, но в День Независимости она имеет особое значение и немалую силу.
Поэтому основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега призвал украинцев за границей присоединиться к акции #sparkofcourage, а также выходить на улицы для поддержки Украины.
Организаторы стремятся напомнить миру о временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, Крыме, а также о пленных украинских защитниках, в том числе защитниках Азовстали.
На странице проекта Ukrainian Witness отмечают, что наши военные просят людей выйти на улицы своих городов, чтобы поблагодарить страны за поддержку и попросить правительства этих государств предоставить Украине еще больше оружия, особенно тяжелого.
Выходите, приводите друзей или просто отправьте им этот пост. Украина должна звучать громко, – пишет Виталий Дейнега.
Выходите, приводите друзей или просто отправьте им этот пост. Украина должна звучать громко, – пишет Виталий Дейнега.
23 августа пройдет акция #sparkofcourage. Ее суть состоит в том, чтобы зажечь свечу во время заката в память о тех, кто защищает независимость Украины.
Штат: Техас.
Город: Остин.
Локация: Texas State Capitol
Время: 7 pm (02:00 среды, 24 августа, по киевскому времени – ред.)
Штат: Техас
Город: Сан-Антонио
Локация: окна собственных домов
Время: на закате
Штат: Нью-Йорк
Город Нью-Йорк
Локация: Bowling Green park
Время: 7:30 p.m.
Штат: Массачусетс
Город: Бостон
В День Независимости Украины в США планируется несколько акций в поддержку украинского народа в борьбе за свободу.
Локация: Seep Meadow, Central Park
Время: 5:30 p.m.
Город: Остин
Локация: Texas State Capitol.
Время: 11 a.m.
Локация: THE ROCK BOX
1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205
Время: 7p.m.
Локация: Boston City Hall Plaza, Boston, MA
Время: 12 p.m.
Город: Салем
Время: 10 а.m.
В поддержку Украины и ее защитников выходят и наши звезды. Читай, как Джамала провела акцию в поддержку азовцев.
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