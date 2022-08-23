Мы должны звучать громко! Выходи на акции ко Дню независимости Украины за границей

Поддержка от западных партнеров и граждан разных стран мира важна для Украины ежедневно, но в День Независимости она имеет особое значение и немалую силу.

Поэтому основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега призвал украинцев за границей присоединиться к акции #sparkofcourage, а также выходить на улицы для поддержки Украины.

Организаторы стремятся напомнить миру о временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, Крыме, а также о пленных украинских защитниках, в том числе защитниках Азовстали.

На странице проекта Ukrainian Witness отмечают, что наши военные просят людей выйти на улицы своих городов, чтобы поблагодарить страны за поддержку и попросить правительства этих государств предоставить Украине еще больше оружия, особенно тяжелого.

Выходите, приводите друзей или просто отправьте им этот пост. Украина должна звучать громко, – пишет Виталий Дейнега.

Расписание акций на 23 августа

23 августа пройдет акция #sparkofcourage. Ее суть состоит в том, чтобы зажечь свечу во время заката в память о тех, кто защищает независимость Украины.

#sparkofcourage в Остине

Штат: Техас.

Город: Остин.

Локация: Texas State Capitol

Время: 7 pm (02:00 среды, 24 августа, по киевскому времени – ред.)

#sparkofcourage в Сан-Антонио

Штат: Техас

Город: Сан-Антонио

Локация: окна собственных домов

Время: на закате

#sparkofcourage в Нью-Йорке

Штат: Нью-Йорк

Город Нью-Йорк

Локация: Bowling Green park

Время: 7:30 p.m.

#sparkofcourage в Бостоне

Штат: Массачусетс

Город: Бостон

Локация: окна собственных домов

Время: на закате

Расписание акций на 24 августа

В День Независимости Украины в США планируется несколько акций в поддержку украинского народа в борьбе за свободу.

Разворачивание самого большого флага Украины

Штат: Нью-Йорк

Город Нью-Йорк

Локация: Seep Meadow, Central Park

Время: 5:30 p.m.

Ралли в поддержку Украины

Штат: Техас

Город: Остин

Локация: Texas State Capitol.

Время: 11 a.m.

Концерт группы СКАЙ

Штат: Техас

Город: Сан-Антонио

Локация: THE ROCK BOX

1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205

Время: 7p.m.

Поднятие флага над мэрией Бостона, шествие независимости и живая цепь

Штат: Массачусетс

Город: Бостон

Локация: Boston City Hall Plaza, Boston, MA

Время: 12 p.m.

Поднятие флага Украины на главной площади Салема

Штат: Массачусетс

Город: Салем

Время: 10 а.m.

В поддержку Украины и ее защитников выходят и наши звезды. Читай, как Джамала провела акцию в поддержку азовцев.

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