Не могу дышать и жить без дома — Джамала вернулась в Киев и провела акцию в поддержку азовцев

Певица Джамала интенсивно готовится к польскому шоу Танцы со звездами. Однако, несмотря на очень плотный график, она нашла время, чтобы вернуться в Киев. Ведь, по ее словам, жить не может без родного дома.

Знакомо ли вам чувство, когда ты просыпаешься однажды и понимаешь, что просто не можешь дышать и жить без дома? Приблизительно так прошли мои полгода, — рассказала исполнительница в своем Instagram.

Но долго отдыхать она не смогла — собственноручно сделала плакат Free Azov (Освободите Азов) и прошлась по главной улице столицы, чтобы привлечь внимание к пленным защитникам Азовстали.

Им грозит судилище в Мариуполе 24 августа в День независимости Украины. Поэтому мир должен сделать все, чтобы не допустить такого обращения с нашими героями.

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Как Джамала поддерживает Украину

С начала полномасштабной войны певица использует свое творчество для поддержки Украины. Чего стоят бесконечные благотворительные концерты и мощная информационная кампания в соцсетях!

Уже через несколько недель после вторжения России Джамале удалось собрать €67 млн ​​для помощи ВСУ. Деньги задонатили люди, смотревшие выступление певицы на нацотборе Германии на Евровидение-2022.

Кроме того, ради своей страны исполнительнице даже не жалко расстаться с платьем, в котором она открывала Евровидение-2017 в Украине. Джамала устроила аукцион своих вещей, а деньги отдала на благотворительность.

Но на этом певица точно не собирается останавливаться. Ведь она, как и миллионы других украинцев, искренне стремится приближать нашу победу.

Певица использует все возможности, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине, а также собрать деньги для нашей армии. Джамала стала послом благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine.

Читай, в чем суть инициативы и как она поддержит Украину.

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