Шоу-биз

Не могу дышать и жить без дома — Джамала вернулась в Киев и провела акцию в поддержку азовцев

Елена Яковлева, редактор сайта 21 августа 2022, 12:00
Джамала повернулась у Київ і закликала звільнити бійців Азову
Фото: Instagram

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