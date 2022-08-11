Шоу-биз

Новый способ собрать деньги. Джамала стала амбассадоркой благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine

Вероника Кононенко, практикантка сайта 11 августа 2022, 19:26
NFT-колекція Джамала

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