Новый способ собрать деньги. Джамала стала амбассадоркой благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine

Мир не забывает, что в Украине идет жестокая война, которую развязала Россия. Этому способствуют украинские артисты и публичные личности, постоянно участвующие в благотворительных проектах.

Джамала — одна из тех, кто активно рассказывает о войне, всеми доступными методами не дает Европе и миру забыть, что ее родной дом уничтожает российская армия.

С этой миссией она дает многочисленные интервью и участвует в телевизионных шоу. Так, украинская народная артистка Джамала принимает участие в польском шоу Танцы со звездами.

Но у певицы еще одна миссия — помочь забрать средства на помощь украинцам и армии. Для этого она и ряд других артистов постоянно устраивают благотворительные концерты в Европе.

Но недавно Джамала вышла на новый уровень — и стала послом благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine.

О компании

Запустил благотворительную кампанию для украинцев DIG Foundation в партнерстве с международными благотворительными организациями Save the Children и Women for Women International.

Цель NFT-кампании: рассказать миру о войне в Украине и собрать средства для благотворительных организаций – партнеров. 70% от реализуемых средств они поделят между собой.

Международная организация Save the Children с 2014 года поддерживает детей и семьи, пострадавших в результате боевых действий в Украине.

с 2014 года поддерживает детей и семьи, пострадавших в результате боевых действий в Украине. Women for Women International оказывают помощь женщинам, пережившим войну.

Продажи этой NFT-коллекции запустили 10 августа. В течение шести месяцев ценителям цифровой культуры к покупке будут доступны 14 850 уникальных коллекционных цифровых предметов.

Среди этих предметов представлены художественные репродукции самых известных памятников и достопримечательностей, воспевающих историю и наследие украинской нации.

Три дополнительных уникальных NFT – видеозаписи, где Джамала исполняет народные песни из разных регионов Украины: Сохнет травушка, Виростеш ти, сину и Meni Ğamdan Azat Eyle.

Я горжусь тем, что являюсь частью кампании. К этой NFT-коллекции, объединяющей самые разные уголки Украины, захотелось добавить несколько песен нашего народа.

Народные песни для Джамалы – это ответы на тысячи вопросов, которые украинцы задают себе каждый день. Так что певица призывает просто послушать, тогда украинский народ и его история откроется для тебя по-новому.

NFT – это довольно недешевое удовольствие, иногда цена за один цифровой предмет может превысить миллион долларов. Так что коллекция из 14 850 NFT-предметов превратится в значительные суммы для помощи украинцам.

Детальнее, что такое NFT простыми словами и как на нем заработать, мы рассказали в нашем эксклюзивном материале.

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