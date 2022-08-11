Шоу-біз

Новий спосіб зібрати гроші. Джамала стала амбасадоркою благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 11 Серпня 2022, 19:26
NFT-колекція Джамала

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