Новий спосіб зібрати гроші. Джамала стала амбасадоркою благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine

Світ не забуває про те, що в Україні йде жорстока війна, яку розв’язала Росія. Цьому сприяють українські артисти та публічні особистості, які постійно беруть участь у благодійних проектах.

Джамала — одна з тих, хто активно розповідає про війну, усіма доступними методами не дає Європі та світу забути, що її рідний дім нищить російська армія.

З цією місією вона дає численні інтерв’ю й бере участь у телевізійних шоу. Так, українська народна артистка Джамала бере учать у польському шоу Танці з зірками.

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Та у співачки є ще одна місія — допомогти зібрати кошти на допомогу українцям та армії. Для цього вона й низка інших артистів постійно влаштовують благодійні концерти в Європі.

Та нещодавно Джамала вийшла на новий рівень і стала амбасадоркою благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine.

Про кампанію

Запустив благодійну кампанію для українців DIG Foundation у партнерстві з міжнародними благодійними організаціями Save the Children та Women for Women International.

Мета NFT-кампанії: розповісти світові про війну в Україні та зібрати кошти для благодійних організацій – партнерів. 70% від реалізованих коштів вони поділять між собою.

Міжнародна організація Save the Children з 2014 року підтримує дітей та родини, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні.

з 2014 року підтримує дітей та родини, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Women for Women International надають допомогу жінкам, які пережили війну.

Продажі цієї NFT–колекції запустили 10 серпня. Тож протягом шести місяців поціновувачам цифрової культури до покупки будуть доступні 14 850 унікальних колекційних цифрових предметів.

Серед цих предметів представленні художні репродукції найвідоміших пам’яток та визначних місць, які оспівують історію та спадщину української нації.

Три додаткові унікальні NFT – відеозаписи, де Джамала виконує народні пісні з різних регіонів України: Сохнет травушка, Виростеш ти, сину та Meni Ğamdan Azat Eyle.

Я пишаюся тим, що є частиною кампанії. До цієї NFT-колекції, яка об’єднує найрізноманітніші куточки України, захотілося додати кілька пісень нашого народу.

Народні пісні для Джамали – це відповіді на тисячі питань, які українці ставлять собі щодня. Тож співачка закликає просто послухати, і український народ та його історія відкриється для тебе по-новому.

NFT – це досить недешеве задоволення, іноді ціна за один цифровий предмет може перевищити мільйон доларів. Тож колекція з 14 850 NFT-предметів перетворяться на значні суми для допомоги українцям.

Детальніше, що таке NFT простими словами і як на ньому заробити, ми розповіли у нашому ексклюзивному матеріалі.

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