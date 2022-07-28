Це більше, ніж просто картинки! Розповідаємо детально, що таке NFT та як на ньому заробити

Цифровий світ не стоїть на місці, а розвивається великими кроками. Постійно з’являються якісь нові технології та, відповідно, нові джерела заробітку. Здавалося б, нещодавно тільки розібралися в тому, що таке криптовалюта і як нею користуватися, а вже з’явився NFT.

Це відносно новий напрямок. Про нього зараз тільки й розмов, але збагнути, що воно таке — непросто. Адже багатьом незрозуміло, чому за якісь картинки в інтернеті люди готові платити мільйони.

Вікна поговорили з експертом у сфері криптовалют, який уже понад п’ять років цим займається, Олександром Орловським. Він зізнається: сам останнім часом сильно захопився NFT.

У цьому матеріалі ти дізнаєшся, що таке NFT і чому цю технологію не можна обдурити. А також, чому NFT став популярним та як вплинула на нього війна в Україні.

Що таке NFT

— NFT — неповторний, єдиний у своєму роді цифровий актив. Цей актив реєструється у мережі. Там же видно його назву і те, чим він є (картинка, пісня, патерн), — каже експерт.

NFT — non-fungible tokens — означає невзаємозамінний токен, його не можна обміняти або замінити іншим аналогічним токеном. Тому NFT — це не тільки картинка, як більшість людей звикли думати, це може бути практично що завгодно.

— Після створення NFT у мережі він незмінний, ми не можемо його видалити та навіть перейменувати. Можна перекинути його від однієї людини до іншої через електронний гаманець, але буде видно “слід”. У блокчейні буде видно всі маніпуляції. Це нова технологія, яка полегшує володіння віртуальними цифровими активами та авторськими правами, — пояснює Олександр.

NFT побудований на блокчейні, який не дозволяє обманювати та проводити якісь операції. Але що таке блокчейн? Знову незрозумілий IT-вираз.

Блокчейн — це децентралізована мережа, що функціонує за принципом послідовного ланцюга блоків, які містять інформацію про операції з токенами. Тому, як би ти не хотів(-ла) обдурити технологію, у ланцюжку блоків буде видно кожну дію.

NFT-актив — єдиний у своєму роді, він допомагає автору закріплювати за собою права та надалі заробляти на цьому.

— NFT використовують в абсолютно різних цілях. Усе почалося з картинок. Але зараз вже й пісні можна прив’язувати до NFT та активи, патенти. У блокчейні буде видно, що певну технологію було зареєстровано певною людиною.

У блокчейні видно дату, не можна щось поміняти заднім числом, зокрема авторські права, — стверджує експерт.

Також, за його словами, використовувати NFT дуже зручно, якщо ми хочемо перенести в мережу якийсь ресурс.

— Якщо я хочу зробити спільноту лише на 100 місць, я можу зробити лише 100 NFT і вхід до спільноти отримають 100 осіб. Якщо хтось ще захоче потрапити до спільноти, йому потрібно буде викупити цей “квиток” в іншого, — розповідає Орловський.

Чому NFT стало популярним

Експерт каже, що NFT популярний вже близько двох років, але пів року тому про це всі заговорили, адже з’явився додаток STEPN. У ньому можна було заробляти гроші за пройдену кількість кроків. Багато хто захотів купити собі NFT-кросівки. У цьому додатку легко зареєструватися і ним дуже просто користуватися, тому він став таким популярним.

— NFT популярний вже років зо два. Це так само як свого часу було з криптовалютами. NFT — це така окрема категорія в криптовалюті, адже це стосується блокчейну.

Багато людей, які прийшли в (світ) криптовалюти і побачили, що там уже все побільшало, почали дивитися в бік NFT, адже це все ще був новий напрямок.

Так почалася популярність всесвітньо відомих колекцій типу Cryptopunks, Bored Ape Yacht Club. Люди побачили, як ці колекції продаються за мільйони доларів, — каже експерт.

Але Олександр пояснює, що ці картинки почали продаватися, адже були “квитками” до спільноти.

— Є сильне NFT-ком’юніті, і щоб бути частиною цього ком’юніті, потрібно мати певне NFT. Cryptopunks, наприклад, існує 10 тис. штук. Чим більше ком’юніті, тим більше людей хочуть у ньому бути й, відповідно, вищою є ціна.

Експерт каже, що у цих спільнотах можуть перебувати багаті та відомі люди. Для всіх членів спільноти можуть організувати заходи онлайн або офлайн, тому люди хочуть потрапити до клубу, щоб бути разом зі знаменитістю.

Як можна створити та купити NFT

Створити та купити NFT може кожен.

NFT — це по суті і є криптовалюта, просто складніша і неповторна. Купити NFT навіть легше, ніж звичайну криптовалюту, — каже Олександр.

Він розповів про платформу OpenSea, де продаються та купуються NFT. На цій платформі можна заплатити навіть банківською карткою. Також тут можна створити як одну NFT, так і цілу колекцію.

Як відрізнити оригінал NFT від підробки

— Кожна колекція має свій офіційний сайт, там є спеціальне посилання на колекцію на OpenSea. Якщо це хоч трохи відома компанія, спільнота, то при пошуку на сайті у них має бути значок (галочка). Значить, це офіційна спільнота і можна купувати NFT.

Також Олександр каже: якщо галочки немає, потрібно дивитися на кількість холдерів та оборотів. Чим ці цифри більші, тим більша ймовірність, що це оригінал. Адже завдяки блокчейну нічого не можна приховати. OpenSea відразу бачить, в якої кількості людей є NFT певної серії.

Також перед тим як зайнятися NFT, експерт радить вивчити цю сферу. Це потрібно зробити для того, щоб не тільки розуміти технічну частину, а й для чого ти цим займаєшся.

— Я на всі 100% за навчання. Скільки б людина не заплатила за нього, вона на цьому заощадить. Без навчання можна втратити багато грошей на безглуздих помилках, — каже Олександр.

Ринок NFT в Україні

— NFT-ринок зараз дуже сильно розвивається, зокрема й в Україні. Взагалі Україна дуже розвинена у контексті криптовалют і NFT, адже країна дуже просунута у сфері ІТ.

Орловський розповідає, що традиційна криптовалюта залежить від американського фондового ринку. Через війну ринок почав обвалюватися і криптовалюта теж, але NFT це майже не зачепило.

Війна в Україні вплинула на те, що багато людей звернули увагу на NFT. Можна сказати, що це самостійний ринок, на якому легко заробляти, якщо розуміти, як він працює.

Також він розповів, що багато людей з України, які займаються криптовалютою, запускали багато колекцій на підтримку держави. Усі гроші переказували на потреби України.

— Тут неможливо обдурити. Видно, що продали NFT, гроші надійшли на гаманець та на допомогу ЗСУ. У блокчейні видно, як розпоряджаються грошима. Це величезний плюс, — каже Олександр.

Також Мінцифра запускала свою NFT-колекцію. А ще було створено проект за підтримки кількох міністерств та Київської школи економіки, в рамках якого було створено мільйон NFT-картинок. Кожну картинку можна було придбати безкоштовно, але за бажання пожертвувати гроші для ЗСУ та потреб України. Можливо, з цієї колекції й почнеться твій шлях у світ NFT.

Історія одного заробітку на NFT

У 2021 році Бріттані П’єр заробила понад $109 тис., продаючи свої NFT-фотографії. Але раніше Бріттані було важко навіть платити за оренду своєї квартири в Чикаго і придбати деякі продукти, розповіла вона CNBC Make It.

36-річна Бріттані розповідає, що її фінансове становище було дуже складним. Вона жила від зарплати до зарплати та “впала в легку депресію”.

У березні Бріттані дізналася про NFT. Її подруга та колега-художниця Еліза Своупс щойно продала кілька своїх робіт більш ніж за $17 600, що надихнуло дівчину спробувати зробити те саме.

Я відразу поринула в це, просто почала вивчати інформацію в YouTube та Google протягом декількох днів.

Через місяць жінка почала продавати свої перші NFT, незабаром вона продавала по кілька сотень доларів кожен.

Першу пару NFT дівчина продала за $200 та $300, що складало її орендну плату.

Оскільки вона заробляла більше грошей, жінка могла оплачувати свої рахунки та жити комфортніше, а також робити пожертвування організаціям та інвестувати в NFT інших артистів.

У мене ніколи не було роботи понад 15 доларів на годину, а минулого року я змогла заробити трохи більше, ніж $100 000.

До речі, Олександр Орловський також сказав, що зараз дедалі більше фотографів переносять свої роботи до NFT.

У всякому разі, щоб заробляти і на криптовалюті, і на NFT або в якомусь іншому бізнесі, треба вміти розпоряджатися своїм бюджетом. Особливо зараз треба навчитися не витрачати гроші на непотрібні речі. Раніше ми розповідали, як вести свій бюджет під час війни.

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