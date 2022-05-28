Lifestyle

Мільйон NFT-картинок, які може отримати кожен! Розповідаємо, як це зробити та для чого створено

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Травня 2022, 08:00
NFT-коллекция картинок

Більше відео
0:06:16
Бензин, пальне
Без бензину і без грошей. Найпопулярніші шахрайські схеми з пальним та яка ситуація на ринку
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:03:17
підвішена піца
У Харкові зібралися “вішати” піцу? Що таке підвішена піца та як вона стала відомою на весь світ
0:03:26
Комунальні послуги під час війни
Послуги не надавали, а платіжки приходять! Хто має право не оплачувати комуналку під час війни
Дивитись більше

Останні відео
0:03:27
17-річний хлопець евакуював людей із Сєвєродонецька

Попри тяжко понівечену ногу, мріє повернутися додому та грати в баскетбол. Як 17-річний хлопець евакуював людей з Сєвєродонецька
0:06:16
NFT-коллекция картинок
Мільйон NFT-картинок, які може отримати кожен! Розповідаємо, як це зробити та для чого створено
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 травня
0:07:29
Олександр Пікуль
Втратив руки, але не кохання: як військовий з Маріуполя одружився попри війну
0:06:16
Бензин, пальне
Без бензину і без грошей. Найпопулярніші шахрайські схеми з пальним та яка ситуація на ринку
0:03:58
Як в Україні проходить упізнання тіл російських окупантів
Земля всипана окупантами: як проходить процес упізнання ворожих тіл та що робитимуть далі
0:12:21
Сергій Марченко
Утримувати армію має власна економіка: Сергій Марченко про податкову систему під час війни
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:03:17
підвішена піца
У Харкові зібралися “вішати” піцу? Що таке підвішена піца та як вона стала відомою на весь світ
0:01:51
окоп
В окопах номер люкс — військові Миколаєва облаштували люксовий бліндаж на передовій
Більше відео
17-річний хлопець евакуював людей із Сєвєродонецька
Читати далі
Попри тяжко понівечену ногу, мріє повернутися додому та грати в баскетбол. Як 17-річний хлопець евакуював людей з Сєвєродонецька
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 травня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь