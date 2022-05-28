Мільйон NFT-картинок, які може отримати кожен! Розповідаємо, як це зробити та для чого створено

В Україні запустили найбільшу в історії колекцію NFT-мистецтва. Вона складається з мільйона картин, створених штучним інтелектом.

Отримати ці зображення можна безкоштовно, але на сайті є електронний гаманець, куди можна пожертвувати гроші, які підуть на гуманітарні проблеми та відбудову культурної спадщини України.

Проєкт створений за підтримки кількох міністерств та Київської школи економіки. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що таке NFT та поділився подробицями про унікальну колекцію.

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Що таке NFT

NFT — це тип цифрових активів, створений на блокчейні, який дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад зображення, анімацію або відео, та засвідчує його оригінальність.

Блокчейн — це децентралізована мережа, яка працює за принципом послідовного ланцюга блоків, які містять інформацію щодо операцій із токенами.

Тобто можна сказати, що у NFT-мистецтві ти заробляєш на оригінальності товару (зображення, відео тощо) та авторському праві на нього.

Українська колекція NFT-мистецтв

— Нині є така професія — митець штучного інтелекту. Він створив мільйон картинок про українську культуру і тепер ви можете стати власником такої оригінальної картини, — каже Милованов.

Картини можна подивитися та обрати на сайті https://mintforukraine.org.

— Для того, щоб користуватися цим сайтом, не треба мати якихось спеціальних знань. Можна просто обрати картинку та на неї клацнути, й сайт запропонує стати власником.

Для цього потрібно мати електронний гаманець. Якщо його немає, він створиться автоматично.

Треба тільки придумати код доступу до гаманця, який допоможе його відтворювати, — пояснює детально Тимофій Милованов.

Обрана тобою NFT-картинка буде прив’язана до твого електронного гаманця.

Ці картинки є безкоштовними, проте користувачу можуть запропонувати зробити пожертвування. 90% від вилучених коштів підуть на гуманітарні потреби, ще 10% на відбудову культурної спадщини, яка постраждала від російської агресії.

Факти ICTV також створили NFT-колекцію монстрів. Ця колекція про найгірших агресорів на планеті сьогодні: Путіна, Лаврова, Шойгу, Пєскова. Вони — послідовники монстрів минулого: Гітлера, Геббельса, Бормана, Муссоліні. Придбати NFT-картинку з мільйонної колекції можна за криптовалюту.

Нині за електронні гроші купують гуманітарну допомогу нашим ЗСУ та мирним українцям. Раніше ми детально розібрали, що таке криптовалюта разом із засновником криптобіржі KUNA Михайло Чобонаном.