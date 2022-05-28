Миллион NFT-картинок, которые может получить каждый. Рассказываем, как это сделать и для чего создано

В Украине запустили самую большую в истории коллекцию NFT-искусств. Она состоит из миллиона картин, созданных искусственным интеллектом.

Получить эти изображения можно бесплатно, но на сайте есть электронный кошелек, куда можно пожертвовать деньги на гуманитарные проблемы и восстановление культурного наследия Украины.

Проект создан при поддержке нескольких министерств и Киевской школы экономики. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что такое NFT и поделился подробностями об этой уникальной коллекции.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Что такое NFT

NFT — это тип цифровых активов, созданный на блокчейне, позволяющий получить право собственности на товар, существующий исключительно в сети, например изображение, анимацию или видео, и удостоверяющий его оригинальность.

Блокчейн – это децентрализованная сеть, работающая по принципу последовательной цепи блоков, содержащих информацию об операциях с токенами.

То есть, можно сказать, что в NFT-искусстве ты зарабатываешь на оригинальности товара (изображения, видео и т.д.) и авторском праве на него.

Украинская коллекция NFT-искусств

— Сейчас есть такая профессия — художник искусственного интеллекта. Он создал миллион картинок об украинской культуре и теперь ты можешь стать обладателем такой оригинальной картины, — говорит Милованов.

Картины можно посмотреть и выбрать на сайте https://mintforukraine.org.

— Для того, чтобы пользоваться этим сайтом, не нужно иметь каких-то специальных знаний, можно просто выбрать картинку и щелкнуть на нее мышкой. Сайт предложит стать владельцем NFT.

Для этого нужно иметь электронный кошелек. Если же его нет — он создастся автоматически.

Нужно только придумать код доступа к кошельку, который поможет его воспроизводить, — подробно объясняет Тимофей Милованов.

Выбранная тобой NFT-картинка будет привязана к твоему электронному кошельку.

Эти картинки являются бесплатными, однако пользователю могут предложить пожертвование. 90% собранных средств пойдут на гуманитарные нужды, еще 10% — на восстановление культурного наследия, пострадавшего от российской агрессии.

Факты ICTV также создали NFT-коллекцию монстров. Эта коллекция о худших агрессорах планеті на сегодня: Путине, Лаврове, Шойгу, Пескове. Они — последователи монстров прошлого: Гитлера, Геббельса, Бормана, Муссолини.

Приобрести NFT-картинку из миллионной коллекции можно за криптовалюту. Сегодня за электронные деньги покупают гуманитарную помощь нашим ВСУ и мирным украинцам. Ранее мы подробно разобрали, что такое криптовалюта вместе с основателем криптобиржи KUNA Михаилом Чобонаном.