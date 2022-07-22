Не можна взяти відпочинок від війни: фронт Джамали у польскому шоу Танці з зірками

Про війну в Україні треба говорити постійно, нагадувати світові про те, на які звірства здатні російські військові.

Про те, щоб світ знав правду, турбується наш інформаційний та культурний фронт, який своєю діяльністю та творчістю привертає увагу до війни в Україні.

Однією з найпотужніших бійців культурного фронту є Джамала. Від початку її перебування за кордоном народна артистка Україна всіляко долучається до фондів, акцій та заходів з підтримки України.

Новим етапом її культурної битви за висвітлення теми війни стане шоу Танці з Зірками у Польщі.

Для мене участь у цьому шоу — це можливість сказати про Україну, про мій дім і людей які постраждали.

Завдяки фондові Polsat вперше під час розважального шоу буде проводитися збір коштів на допомогу Україні.

Таким чином Джамала отримає ще один публічний простір, де тема війни в Україні не вщухатиме. Адже тепер, як показує практика, простого поста в соціальній мережі недостатньо.

Ми не маємо замовкати до перемоги. Не можна взяти відпочинок від війни і дозволити Європі відпочити від нас.

Треба шукати нові методи й способи говорити про війну та допомагати допоки Україна не здобуде остаточну перемогу.

Джамала закликає всіх культурних діячів, які вміють співати, танцювати, малювати тощо — використовувати ці вміння для України, намагатися зібрати кошти на допомогу або привернути якомога більше уваги.

Працюють всі методи в комплексі, тому кожна дрібниця в сукупності дає потужний результат: концерти, виставки, мітинги, акції, інтерв’ю.

В результаті цих регулярних подій про нас знають, говорять і нам готові допомогти з-за кордону.

Як можна підтримати Джамалу у польському шоу Танці з Зірками ще не відомо, але співачка пообіцяла дізнатися це в організаторів й висвітлити на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Якщо ти теж боєць культурного фронту, митець і прагнеш допомагати своєю творчістю з України, але бракує коштів, то читай про те, як отримати стипендіальні програми для митців.

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