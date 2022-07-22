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Не можна взяти відпочинок від війни: фронт Джамали у польскому шоу Танці з зірками

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 22 Липня 2022, 17:08
Не можна взяти відпочинок від війни: фронт Джамали у польскому шоу Танці з зірками
Фото: Instagram

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