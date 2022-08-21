Не можу дихати та жити без дому — Джамала повернулась до Києва й провела акцію на підтримку азовців

Співачка Джамала інтенсивно готується до польського шоу Танці з зірками. Та попри дуже щільний графік, вона знайшла час, щоб повернутись до Києва. Адже, за її словами, жити не може без рідного дому.

Чи знайоме вам почуття, коли ти просинаєшся одного дня і розумієш, що ти просто не можеш дихати та жити без дому? Приблизно так пройшли мої півроку, — розповіла виконавиця у своєму Instagram.

Та довго відпочивати вона не змогла — власноруч зробила плакат Free Azov (Звільніть Азов) та покрокувала головною вулицею столиці, щоб привернути увагу до полонених захисників Азовсталі.

Їм загрожує судилище в Маріуполі 24 серпня на День незалежності України. Тож світ має зробити все, щоб не допустити цього.

Як Джамала підтримує Україну

З початку повномасштабної війни співачка використовує свою творчість задля підтримки України. Чого лишень варті нескінченні благодійні концерти та потужна інформаційна кампанія в соцмережах!

Уже через кілька тижнів після вторгнення Росії Джамалі вдалось зібрати €67 млн на допомогу ЗСУ. Гроші задонатили люди, які дивились виступ співачки на нацвідборі Німеччини на Євробачення-2022.

Крім того, заради своєї країни виконавиці навіть не шкода розлучитись із сукнею, у якій вона відкривала Євробачення-2017 в Україні. Джамала влаштувала аукціон своїх речей, а гроші віддала на благодійність.

Та на цьому співачка точно не збирається зупинятись. Адже вона, як і мільйони інших українців, щиро прагне наближати нашу перемогу.

Співачка використовує всі можливості, щоб привернути увагу світу до війни в Україні, а також зібрати гроші для допомоги нашій армії. Джамала стала амбасадоркою благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine.

Читай, у чому суть ініціативи та як вона підтримає Україну.

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