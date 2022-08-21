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Не можу дихати та жити без дому — Джамала повернулась до Києва й провела акцію на підтримку азовців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 12:00
Джамала повернулась у Київ і закликала звільнити бійців Азову
Фото: Instagram

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