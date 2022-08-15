Акції підтримки та нові перемоги для країни: стрічка про українську боротьбу отримала Гран-прі у Локарно

Українці не лише вміють ефективно нищити ворога та захищати свою землю, але й створювати справжні витвори мистецтва, що цінуються у всьому світі. Гран-прі Тижня критики на міжнародному кінофестивалі в Локарно, яке отримав фільм Синдром Гамлета, тому доказ.

Стрічка створена у польсько-німецькій копродукції режисерами Ельвірою Нєвєра та Пьотром Росоловським.

Однак сюжет розгортається навколо українських героїв, що знаходяться в умовах війни зовнішньої та внутрішньої.

Члени журі Тижня критики в Локарно зазначили, що кіноробота влучно передає гамлетівську дилему української молоді.

Фільм передає відчуття та досвід героїв в умовах необхідності робити важкий вибір, коли можливості вибору обмежені через жорстоку війну.

Про повномасштабну війну Росії проти України говорить не лише сюжет, що розповідає історії п’яти героїв. Молоді люди збираються разом, щоб створити унікальну театральну постановку.

Кожен розповідає про власний досвід життя у постійній боротьбі за виживання на війні та пов’язує його з шекспірівським Гамлетом. Тож і вічне питання “бути чи не бути” стає більш разючим та болісним.

Однак історія не про вигаданих героїв, а про кожного українця, який намагається вижити та водночас зрозуміти власні відчуття.

Виконавці головних ролей не відірвані від контексту щоденної боротьби та вкотре виступають захисниками України на інформаційному фронті. Один з акторів — Ярослав Гавянець — не лише на екрані, але й у житті служить у ЗСУ, тому й довго не обирав наряд для акції підтримки України.

Творці вирішили влаштувати її на кінофестивалі у нейтральній Швейцарії, де було заборонено демонструвати військову амуніцію.

Український воїн та за сумісництвом актор з’явився на публіці у формі ЗСУ, а його колеги взяли з собою плакати із закликами озброїти Україну та визнати РФ державою-спонсором тероризму.

Однак українці підкорюють світ як власними творіннями, так і створюють спільно зі світовими зірками нові мистецькі роботи. Читай, як українка Аліна Смоляр зіграла головну роль у всесвітньовідомому серіалі.

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