Шоу-биз

Акции поддержки и новые победы для страны: фильм об украинской борьбе получил Гран-при в Локарно

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 августа 2022, 13:00
стрічка про українську боротьбу отримала Гран-прі у Локарно

Больше новостей
Спасы 2022: когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас
Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают Спасы 2022 и традиции их празднования
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
В Украине появятся укрытия на остановках общественного транспорта — как это будет выглядеть
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Финансовая поддержка многодетных семей: UNICEF приостановил прием заявок на помощь ВПО
Смотреть больше

Материалы по теме

У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
В Украине появятся укрытия на остановках общественного транспорта — как это будет выглядеть
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Финансовая поддержка многодетных семей: UNICEF приостановил прием заявок на помощь ВПО
Україна в броні
Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ
Acted допомога: як українцям отримати грошову допомогу Астед
Финансовая помощь от французской организации Acted: кто и как может получить выплаты

Видео
0:03:20
Україна в броні

Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Им больше некуда идти — люди обживают второй модульный городок в Ирпене
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Война уже украла у нас десять лет жизни! Как постоянный стресс влияет на здоровье украинцев
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 15 августа
0:02:33
Прилад нічного бачення
Тьма больше не страшна: кто и как производит “глаза” для ВСУ и почему бойцы ездят без света
0:01:52
Вибух в Єревані
Мощный взрыв в Ереване: есть погибшие, из-под завалов до сих пор достают людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ украинского воина от казачества до наших дней — чем удивляли украинцы на фестивале Живых скульптур в Бельгии
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенцы самостоятельно построили себе многоэтажку, но заселиться не могут — жилищный скандал в Виннице
0:02:50
Олександр Святов
Война глазами украинского военного в НАТО, который вернулся защищать свою землю
Больше видео
Спасы 2022: когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас
Читать дальше
Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают Спасы 2022 и традиции их празднования

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь