Акции поддержки и новые победы для страны: фильм об украинской борьбе получил Гран-при в Локарно

Украинцы не только умеют эффективно уничтожать врага и защищать свою землю, но и создавать настоящие произведения, что ценятся во всем мире. Гран-при Недели критики на международном кинофестивале в Локарно, которое получил фильм Синдром Гамлета, тому доказательство.

Лента создана в польско-германской копродукции режиссерами Эльвирой Невера и Петром Росоловским.

Однако сюжет разворачивается вокруг украинских героев, находящихся в условиях внешней и внутренней войны.

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Члены жюри Недели критики в Локарно отметили, что киноработа точно передает гамлетовскую дилемму украинской молодежи.

Фильм передает ощущение и опыт героев в условиях необходимости делать трудный выбор, когда возможности выбора ограничены из-за жестокой войны.

О полномасштабной войне России против Украины говорит сюжет, рассказывающий истории пяти героев. Молодые люди собираются вместе для создания уникальной театральной постановки.

Каждый рассказывает о собственном опыте жизни в постоянной борьбе за выживание на войне и связывает его с шекспировским Гамлетом. Поэтому и вечный вопрос “быть или не быть” становится более поразительным и болезненным.

Однако история не о вымышленных героях, а о каждом украинце, который пытается выжить и одновременно понять собственные чувства.

Исполнители главных ролей не оторваны от контекста ежедневной борьбы и еще раз выступают защитниками Украины на информационном фронте. Один из актеров — Ярослав Гавянец — не только на экране, но и в жизни служит в ВСУ, поэтому долго не выбирал наряд для акции поддержки Украины.

Создатели решили устроить ее на кинофестивале в нейтральной Швейцарии, где было запрещено демонстрировать военную амуницию.

Украинский воин и по совместительству актер появился на публике в форме ВСУ, а его коллеги взяли с собой плакаты с призывами вооружить Украину и признать РФ государством-спонсором терроризма.

Однако украинцы покоряют мир как своими творениями, так и создают совместно с мировыми звездами новые художественные работы. Читай, как украинка Алина Смоляр сыграла главную роль во всемирно известном сериале.

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