Покорить Netflix и Эмми! Украинка Алина Смоляр сыграла главную роль во всемирно известном сериале

Украинцы талантливы во всем и не раз это доказывали! В частности, покоряют мир украинские актеры, которые доказывают, что не хуже голливудских. В этом году на Netflix вышел новый сезон сериала Любовь, смерть и роботы.

Режиссером одной из серий (Jibaro) стал оскароносный Альберто Миельго. Ранее он работал над Гарри Поттером и Дарами смерти, Человек-паук: Через вселенные, Труп невесты, Трон: Восстание.

Именно в серии Jibaro главную роль сыграла украинка Алина Смоляр. В профессиональной копилке девушки более 20 фильмов, в том числе Начало (2017), Перворожденный (2019) и другие. Благодаря таланту режиссера, актеров и смысла истории, серия Jibaro номинирована на премию Эмми.

О серии Jibaro

По сюжету серии отряд рыцарей встречает агрессивную сирену. Среди всех солдат выживает только один человек с недостатками слуха. Он интригует мифическую сирену. История показывает нам очень токсичные отношения. Это отношения хищников, которые базируются на нездоровом влечении друг к другу.

— Это были необычные съемки для меня, но очень интересные. Впечатляет развитость технологий в киноиндустрии, идея и режиссерское видение Альберто. Мы сразу нашли общий язык, и весь съемочный процесс прошел рекордно быстро, — признается Алина Смоляр.

— Здесь трудно описать, кто хороший, а кто плохой, это вызывает сильные эмоции. В проекте не использовался мокап, только движения актеров и танцовщиков как референс и Keyframe анимация, — рассказал режиссер Альберто Миельго.

Образ Золотой Женщины собрали из фольклора из разных уголков мира: Индии, Северной Африки, Восточной Европы и других. В образе девушки можно увидеть самые разные украшения, элементы стиля, которые женщины носят во многих племенах и культурах.

Если ты еще не видел(-а) эту серию сериала, то стоит посмотреть. А если видел(-а) и ищешь что-нибудь на вечер, то ранее мы рассказывали о фильмах на вечер, которые могут тебя заинтересовать.

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