Что на практике означает статус спонсор терроризма и почему именно США должны первыми признать Россию такой

Украинские власти уже давно ведут переговоры с США о том, чтобы внести РФ в список стран-спонсоров терроризма. Недавно американский сенат отправил рекомендацию в госдепартамент.

Народная депутат Мария Ионова рассказала, что означает статус “государство-спонсор терроризма” на практике и почему именно США должны первыми признать это положение.

Эта токсичность отношений с Россией станет очень очевидной.

Только США должны стать первыми, кто признает Россию государством-спонсором терроризма. Такой шаг однозначно повысит внимание к странам, не всегда готовым применять жесткую санкционную политику.

Кроме того, США — это единственная страна, которая в своем национальном законодательстве имеет соответствующую юридическую оценку и статьи, позволяющие усилить санкционное давление на государств-спонсоров терроризма.

К сожалению, в странах ЕС нет такового во внутреннем законодательстве. Поэтому мы говорим с нашими западными партнерами, что пора что-то менять.

Что дает признание РФ государством-спонсором терроризма

Прежде всего, накладывается запрет на поставку оружия стране, которую признано спонсором терроризма. Кроме того, будет осуществляться контроль экспорта товаров двойного назначения.

Еще один пункт будет касаться запрета помогать экономически государству-спонсору терроризма, а также наложению финансовых и других ограничений на него.

Однако мир долго игнорировал террористические проявления россиян, что вылилось в полномасштабную войну в Украине. Читай, почему мир никак не мог разорвать круг террора РФ.

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