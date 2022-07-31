Что на практике означает статус спонсор терроризма и почему именно США должны первыми признать Россию такой

Украинские власти уже давно ведут переговоры с США о том, чтобы внести РФ в список стран-спонсоров терроризма. Недавно американский сенат отправил рекомендацию в госдепартамент.
Народная депутат Мария Ионова рассказала, что означает статус “государство-спонсор терроризма” на практике и почему именно США должны первыми признать это положение.
Эта токсичность отношений с Россией станет очень очевидной.
Эта токсичность отношений с Россией станет очень очевидной.
Только США должны стать первыми, кто признает Россию государством-спонсором терроризма. Такой шаг однозначно повысит внимание к странам, не всегда готовым применять жесткую санкционную политику.
Кроме того, США — это единственная страна, которая в своем национальном законодательстве имеет соответствующую юридическую оценку и статьи, позволяющие усилить санкционное давление на государств-спонсоров терроризма.
К сожалению, в странах ЕС нет такового во внутреннем законодательстве. Поэтому мы говорим с нашими западными партнерами, что пора что-то менять.
Прежде всего, накладывается запрет на поставку оружия стране, которую признано спонсором терроризма. Кроме того, будет осуществляться контроль экспорта товаров двойного назначения.
Еще один пункт будет касаться запрета помогать экономически государству-спонсору терроризма, а также наложению финансовых и других ограничений на него.
Однако мир долго игнорировал террористические проявления россиян, что вылилось в полномасштабную войну в Украине. Читай, почему мир никак не мог разорвать круг террора РФ.
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