Що на практиці означає статус спонсор тероризму та чому саме США мають першими визнати Росію такою

Українська влада вже давно веде перемовини зі США про те, щоб внести РФ у список країн-спонсорів тероризму. Нещодавно рекомендацію до держдепартаменту ухвалив американський сенат.

Народна депутатка Марія Іонова розповіла, що означає статус “держава-спонсор тероризму” на практиці та чому саме США мають першими визнати це положення.

Оця токсичність відносин з Росією стане дуже явною.

Тільки США мають стати першими, хто визнають Росію державою-спонсором тероризму. Такий крок однозначно підвищить увагу до країн, які не завжди готові визнавати жорстку санкційну політику.

Крім того, США — це єдина країна, яка у своєму національному законодавстві має відповідну юридичну оцінку та статті, які дозволять посилити санкційний тиск на держав-спонсорів тероризму.

На жаль, у країнах ЄС немає такого у внутрішньому законодавстві. Тому ми говоримо з нашими західними партнерами, що настав час щось змінювати.

Що дає визнання РФ державою-спонсором тероризму

Насамперед накладається заборона на постачання зброї країні, що визнана спонсором тероризму. Крім того, буде здійснюватись контроль за експортом товарів подвійного призначення.

Ще один пункт стосуватиметься заборони допомагати економічно державі-спонсору тероризму, а також накладення фінансових та інших обмежень на неї.

Однак світ довго ігнорував терористичні прояви росіян, що вилилось у повномасштабну війну в Україні. Читай, чому світ ніяк не міг розірвати коло терору РФ.

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