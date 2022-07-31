Світ

Що на практиці означає статус спонсор тероризму та чому саме США мають першими визнати Росію такою

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Липня 2022, 08:00

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