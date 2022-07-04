Перемогти, вижити та ще й зняти кіно: фільм Олега Сенцова Носоріг здобув гран-прі на польському кінофестивалі

Кожна маленька перемога наближує Україну до однієї великої та визначної. Цього разу стрічка Носоріг українського режисера Олега Сенцова здобула гран-прі фестивалю Lubuskie Lato Filmowe у Польщі.

Фільм у жанрі кримінальної драми розповідає історію бандита на прізвисько Носоріг. Головний герой потрапляє у кримінальний світ 90-х, де і розпочинається його кривавий шлях.

Після перемоги у головному конкурсі повнометражних фільмів на 51-му кінофестивалі Олег Сенцов записав для організаторів відеозвернення з фронту.

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Режисер подякував кожному, хто доклав зусиль до створення стрічки. Особливо митець зауважив, наскільки приємно отримати нагороду від Польщі, яка зараз так допомагає нашому народу, а самі поляки доклали стільки зусиль і до створення його фільму.

Сподіваюся, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я обов’язково буду знімати ще кіно і до вас приїду.

Також режисер подякував полякам за підтримку і зазначив, що вони виявились нашими справжніми братами та сестрами, які наважились підтримати нас у тяжку годину.

З такими друзями ми обов’язково переможемо!

Як зазначають представники фестивалю, митець запам’ятався їм ще десять років тому, коли презентував свій дебютний повнометражний фільм Гамер.

Ми згадували про Олега наступні кілька років та закликали звільнити його з російського полону.

Тепер представники Lubuskie Lato Filmowe говорять, що не очікували, що чоловіку після звільнення доведеться знову відстоювати свободу і не лише свою, але й всієї країни у лавах ЗСУ.

Однак за день до початку повномасштабної війни Вікна встигли поспілкуватись з режисером. Читай інтерв’ю Олега Сенцова про новий фільм Носоріг, життя в ув’язненні та долю Росії.

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