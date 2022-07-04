Победить, выжить и снять еще кино: фильм Олега Сенцова Носорог получил гран-при на польском кинофестивале

Каждая маленькая победа приближает Украину к одной большой и выдающейся. В этот раз лента Носорог украинского режиссера Олега Сенцова получила гран-при фестиваля Lubuskie Lato Filmowe в Польше.

Фильм в жанре криминальной драмы рассказывает историю бандита по прозвищу Носорог. Главный герой попадает в криминальный мир 90-х годов, где и начинается его кровавый путь.

После победы в главном конкурсе полнометражных фильмов на 51-м кинофестивале Олег Сенцов записал для организаторов видеообращение с фронта.

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Режиссер поблагодарил каждого, кто приложил усилия к созданию ленты. Особенно он отметил, насколько приятно получить награду от Польши, которая сейчас так помогает нашему народу, а сами поляки приложили столько усилий к созданию его фильма.

Надеюсь, что мы победим, мне удастся выжить, я обязательно буду снимать еще кино и к вам приеду.

Также режиссер поблагодарил поляков за поддержку и отметил, что они оказались нашими настоящими братьями и сестрами, которые отважились поддержать нас в трудный час.

С такими друзьями мы обязательно победим!

Как отмечают представители фестиваля, режиссер запомнился им еще десять лет назад, когда представлял свой дебютный полнометражный фильм Гамер.

Мы вспоминали Олега следующие несколько лет и призывали освободить его из российского плена.

Теперь представители Lubuskie Lato Filmowe говорят, что не ожидали, что мужчине после освобождения придется снова отстаивать свободу и не только свою, но и всей страны в рядах ВСУ.

Однако за день до начала полномасштабной войны Вікна успели пообщаться с режиссером. Читай интервью Олега Сенцова о новом фильме Носорог, жизни в заключении и судьбе России.

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