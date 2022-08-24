С Днем Независимости, мама моя — Украина! Трогательное поздравление от харьковской терробороны

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Украинцы встретили его на родной земле и за границей, в укрытиях и на фронте. Наши военные ежедневно борются за свободу и независимость государства!

Бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны записали трогательное поздравление ко Дню независимости Украины.

— Мама! Я сын твой. Ты родила меня в любви и ласке, не спала по ночам, но тяжело работала. Ты поставила меня на ноги, ты сделала меня мужественным и непреклонным. Ты научила меня быть откровенным и справедливым.

И потому, мама! Когда пришло время, я пошел добровольцем защищать тебя. Я дал тебе присягу чести и верности и никогда ей не изменю! Обещаю! Мы преодолеем это нашествие российских военных и освободим все твои земли, мама! Мы отомстим за всех наших братьев и сестер, за твоих детей! Мы отстоим нашу свободу и святое право, данное Богом жить на собственной земле!

Мы победим, мама! С Днем Независимости! Мама моя — Украина! — говорится в поздравлении.

Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

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