Планируй отпуск — оправляемся в Херсон! УЗ запустила продажу билетов в освобожденный город

Прошло всего два дня, как Херсон наконец-то вернулся под контроль Украины, будто побывав в аду, снова почувствовал настоящую силу дома. Украинцы не успели отойти от радостного известия, как Укрзалізниця уже ошеломила: запускают первые поезда и продают билеты в Херсон!

Вы просили — мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города! — сообщают в Telegram УЗ.

Также известно, что такая инициатива называется Квитки до перемоги, и Херсон — первый город из желаемого тура. Вместе с платформой UNITED24 УЗ начинает проект бронирования билетов на первые рейсы в деоккупированные города.

Прямо сейчас украинцы могут оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

Сколько стоит билет в Херсон

В УЗ сообщают, что билет можно приобрести уже сейчас и хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов. Воспользоваться им можно сразу после деоккупации: как только движение будет возобновлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

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Рейсы будет совершать легендарный Потяг до перемоги (Поезд к победе), расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

Цена стартует от 1 тысячи гривен.

Также известно, что билеты благотворительные и вся сумма с их продажи направится через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться в ближайшее время! — заключают в УЗ.

А вот что сейчас происходит в Херсоне и каких бед там натворили оккупанты из России — читай в материале.

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