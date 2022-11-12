Израненный, но свободный! Что оставили российские оккупанты в освобожденном Херсоне

Херсон освобожден! Это историческое событие произошло 11 ноября 2022 года.

Советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал Яне Брензей, что сейчас происходит в городе и какие разрушения после себя оставили оккупанты.

Действительно, сейчас в городе атмосфера радости. Люди приветствуют украинские Вооруженные силы Украины, которые уже вошли в город.

По предварительным подсчетам, сейчас в городе около 70-80 тысяч мирных жителей, которые остались. Напомню, что к началу полномасштабного вторжения России на территорию Украины эта отметка составляла 320 тысяч человек.

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О гуманитарной катастрофе в Херсоне

Что касается гуманитарной катастрофы, то она действительно тяжелая, потому что оккупанты и коллаборанты сделали все возможное, чтобы те люди, которые остались в Херсоне, максимально тяжело переживали эти месяцы ожидания.

Сейчас критично не хватает воды, поскольку водоснабжение в городе практически отсутствует. Также не хватает лекарств, хлеба и, соответственно, проблемы с продуктами. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Имеется информация, что уже заехали несколько автомобилей с гуманитарной помощью. Этому процессу способствуют наши военные.

Гуманитарные грузы уже формируются в Николаеве, в ближайшие дни они отправятся в Херсон.

Об отопительном сезоне в Херсоне

Отопительный сезон в городе начинался, когда оккупанты показательно включали тепло. Затем они также его фактически прекратили и уничтожили.

Была информация о взрывах на теплоэлектростанции, которая обеспечивает теплом часть Херсона. Сейчас инженерам нужно оценить уровень разрушений, и после этого уже будет понятно, когда удастся начать отопительный сезон.

Об обнаружении коллаборантов

Также есть информация, что полиция и спецслужбы уже работают над обнаружением коллаборантов. Поэтому ни один изменник не сможет избежать ответственности за свои деяния.

В то же время, приходит понимание того, что необходимо укреплять другие направления, которые могут стать привлекательными для наступления врага. Читай, как Украина строит стену на границе с Беларусью и Россией.

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