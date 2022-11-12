Не забор, а фортификационные сооружения: как Украина строит стену на границе с Беларусью и Россией

На Севере Украины строят стену на границе с Беларусью и Россией. На Волыни уже обустроено около трех километров фортификационных сооружений. Работы также продолжаются в Ровенской и Житомирской областях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в эфире телемарафона детали строительства. По его словам, стену начали строить еще несколько месяцев назад.

— Мы обустраиваем границу, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности. Самое главное, чем отличается эта граница — тем, что из государственного бюджета не выделяются средства на это.

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Это делается силами местной областной власти, а также бизнеса, который помогает, — отмечает Тимошенко.

Впрочем, в зависимости от ландшафта виды фортификационных сооружений будут отличаться. Где-то будет достаточно рвов и насыпей, где-то нужна стена, а некоторые участки границы придется заминировать.

Любой забор не может оградить от наступления. Но он может притормозить проход войск на час, два, три, день. Для того чтобы подтягивалось больше сил ВСУ, — отмечает заместитель руководителя ОП.

Он также добавляет, что украинские пограничники постоянно отслеживают ситуацию и располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу.

Украинцы ежедневно переживают, не придется ли неожиданно снова покинуть свой дом. Смотри, какая ситуация на границе с Беларусью.

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