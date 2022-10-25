Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью

Восемь месяцев войны изменили привычный ход жизни каждого украинца до неузнаваемости. Каждый и каждая из нас ежедневно переживает, не придется ли неожиданно покинуть свой дом, возможно ли очередное наступление России и когда произойдет новый ракетный обстрел мирных городов.

Какая ситуация на границе Украины с Польшей и Беларусью и как изменилось количество выезжающих из Украины из-за массированных обстрелов? О том, что интересует нас всех, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе с ЕС в Украине до сих пор остается динамичной: ежедневно пограничники оформляют от 85 до 95 тысяч человек в среднем. Вместе с тем нет особого преимущества в сторону выезда из Украины, даже несмотря на массированные обстрелы со стороны России.

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Даже наоборот: во время ракетных атак 10 и 11 октября количество тех, кто стремился покинуть страну, уменьшилось до 75 тысяч.

— Люди хорошо понимают коварство врага, не создают столпотворений и сознательно относятся к своей безопасности.

Ситуация на украинско-белорусской границе

На днях на границе с Белорусью украинские пограничники вывесили флаг сопротивления. Демченко говорит: не стоит трактовать это как призыв к боевым действиям, наоборот — Украина не хочет войны с белорусами.

— Мы лишь напоминаем, что нынешняя власть Беларуси поддерживает военные действия, которые ведет Россия против мирного населения Украины. Мы будем всеми способами защищать свою землю при любой угрозе.

Кроме того, и граница, и пограничные линии укреплены, пограничники создают фортификационные сооружения, места для укрытия личного состава.

Наши военные готовы дать отпор врагу, если он решит начать наступление на белорусском направлении. Но прямо на линии границы все остается под контролем.

По словам спикера, не наблюдается также и накопления личного состава ВС Беларуси. В то же время, он отмечает: Беларусь занимает пророссийскую позицию, делает информационные вбросы о готовности принять на своей территории российских военных, с территории РБ вылетают дроны-камикадзе и уничтожают украинскую инфраструктуру.

— Подразделение разведки Украины будет видеть изменения на границе, и мы готовы к отпору при любых условиях, — заключил Андрей Демченко.

Чтобы следить за событиями на военном фронте, просматривай онлайн-карту боевых действий в Украине в нашем материале.

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