Прапор спротиву не означає, що ми прагнемо війни. Яка насправді зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Вісім місяців війни змінили звичний устрій життя кожного українця до невпізнаваності. Кожен та кожна з нас щоденно переймається, чи не доведеться неочікувано покинути свою домівку, чи можливий черговий наступ Росії та коли відбудеться черговий ракетний обстріл мирних міст.

Яка ситуація на кордоні України з Польщею та Білоруссю та як змінилася кількість тих, хто виїздить з України через масовані обстріли? Про те, що цікавить нас усіх, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, ситуація на кордоні з ЄС в України й досі залишається динамічною: щоденно прикордонники оформлюють від 85 до 95 тисяч осіб у середньому. Разом з тим немає особливої переваги у бік виїзду з України, навіть попри масовані обстріли з боку Росії.

Навпаки: під час ракетних атак 10 та 11 жовтня кількість тих, хто прагнув покинути країну, зменшилася до 75 тисяч.

— Люди добре розуміють підступність ворога, не створюють скупчення та свідомо ставляться до своєї безпеки.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні

Днями на кордоні з Білоруссю українські прикордонники вивісили прапор спротиву. Демченко каже: не варто трактувати це як заклик до бойових дій, навпаки — Україна не хоче війни з білорусами.

— Ми лише нагадуємо, що нинішня влада Білорусі підтримує воєнні дії, які веде Росія проти мирного населення України. Ми всіляко боронитимемо свою землю при будь-якій загрозі.

Окрім того, і кордон, і прикордонні лінії укріплені, прикордонники створюють фортифікаційні споруди, місця для укриття особового складу.

Наші військові вмотивовані та готові дати відсіч ворогу, якщо він вирішить розпочати наступ на білоруському напрямку. Але безпосередньо на лінії кордону все залишається під контролем.

За словами речника, не спостерігається також й накопичення особового складу ЗС Білорусі. Водночас він відмічає: Білорусь займає проросійську позицію, робить інформаційні вкиди щодо готовності прийняти на своїй території російських військових, із території РБ вилітають дрони-камікадзе та нищать українську інфраструктуру.

— Підрозділ розвідки України буде бачити зміни на кордоні, і ми готові до відсічі за будь-яких умов, — підсумував Андрій Демченко.

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