Україна

Прапор спротиву не означає, що ми прагнемо війни. Яка насправді зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 17:00

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