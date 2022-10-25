Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
Олексій Резніков
На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ
0:05:45
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Зменшили споживання електроенергії на 10% — як Київ заощаджує світло та готується до опалювального сезону
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Чи здатна Росія виснажити українську ППО та зупинити контрнаступ — думка експерта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Вісім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Олексій Резніков
На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Наступний прем’єр Великої Британії. Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України
0:05:45
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Зменшили споживання електроенергії на 10% — як Київ заощаджує світло та готується до опалювального сезону
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Чи здатна Росія виснажити українську ППО та зупинити контрнаступ — думка експерта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Вісім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Бої за Бахмут: місія Росії — захопити місто до кінця жовтня та фальсифікація перемог ворогом
0:04:57
Історія Каті Вінарської, яку росіяни розстріляли двічі
Весь світ має знати, хто такі росіяни. Історія десятирічної Катрусі, яку росіяни двічі розстріляли на очах бабусі та дідуся
Більше відео
Олексій Резніков
Читати далі
На злодієві шапка горить: Резніков нагадав про Будапештський меморандум та відреагував на ядерні погрози РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь