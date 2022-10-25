Актуальна карта бойових дій в Україні 25 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Кожного дня російські окупанти намагаються вигадати нову махінацію, аби змінити карту бойових дій.

Проте жодні ядерні погрози, або ж неправдиві звинувачення зі сторони РФ вже не можуть зупинити процес самознищення країни-агресорки.

А українцям наразі лишається тільки вірити у ЗСУ, робити свою справу, часом донатити та читати щоденні звіти українського Генштабу про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує заяву міністра оборони РФ:

Російський міністр оборони Сергій Шойгу, ймовірно, намагався уповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні та, можливо, послабити альянс НАТО під час розмови з кількома міністрами оборони НАТО 23 жовтня.

Також експерти вважають, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, була подальшим брязканням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити тріщини в альянсі НАТО, а не задля встановлення умов для неминучого використання ядерної зброї.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Загалом, за добу, окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області та місті Миколаєві.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка ;

на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли, зокрема, в райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Авіація Сил оборони України, протягом поточної доби, завдала 17 ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Існують думки, що повітряні атаки можуть загальмувати український контрнаступ. Це може бути через те, що перебої з електропостачанням спричинять проблеми з логістикою. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про наслідки нової тактики ворога з виснаження наших сил ППО.

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