Актуальная карта боевых действий в Украине 25 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый день российские оккупанты пытаются придумать новую махинацию, чтобы изменить карту боевых действий.

Однако никакие ядерные угрозы или ложные обвинения со стороны РФ уже не могут остановить процесс самоуничтожения страны-агрессора.

А украинцам пока остается только верить в ВСУ, делать свое дело, порой донатить и читать ежедневные отчеты украинского Генштаба об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует заявление министра обороны РФ:

Российский министр обороны Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО в расговоре с несколькими министрами обороны НАТО 23 октября.

Также эксперты считают, что серия звонков Шойгу, вероятно, была дальнейшим бряцанием оружием со стороны России, чтобы запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить трещины в альянсе НАТО, а не для установления условий для неизбежного использования ядерного оружия.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области.

Всего за сутки оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надия и Белогоровка ;

направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменское, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское ;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы, в частности, в районы Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

С целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

Авиация Сил обороны Украины, в течение текущих суток, нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника.

Есть мнения, что воздушные атаки могут затормозить украинское контрнаступление. Это может быть потому, что перебои с электроснабжением могут вызвать проблемы с логистикой. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о последствиях новой тактики врага по истощению наших сил ПВО.

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