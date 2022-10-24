Украина

Способна ли Россия истощить украинскую ПВО и остановить контрнаступление — мнение эксперта

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 октября 2022, 12:30

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