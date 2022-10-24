Способна ли Россия истощить украинскую ПВО и остановить контрнаступление — мнение эксперта

Есть мнения, что воздушные атаки могут затормозить украинское контрнаступление. Это может быть потому, что перебои с электроснабжением могут вызвать проблемы с логистикой.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Яне Брензей о последствиях новой тактики врага по истощению наших сил ПВО, а также ударах по объектам критической инфраструктуры Украины.

По его словам, энергетики и железнодорожники быстро устраняют проблемы с перебоями энергоснабжения, поэтому логистика может и не пострадать. В Украине используются не только электроэнергия, но и дизельная тяга. Это может меньшими темпами обеспечивать логистику, но она будет работать.

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— Логистика в украинских войсках налажена с подходами, используемыми по стандартам НАТО. Мы все больше используем стандарты, которые обеспечивают разными средствами подвоз необходимого, — рассказывает Мусиенко.

Он рассуждает: такими массированными атаками Россия пытается запугать украинцев. Власти РФ думают, что украинцы из-за этого заставят подписать власти Украины перемирие, которое страна-агрессор использует для наращивания сил.

Об истощении ПВО

— Чтобы не происходило истощение противовоздушной обороны, мы постоянно говорим с партнерами, что нам нужно ее насытить, — заметил он.

Также он отметил, что в Украине создают проекты, например системы антидроновой защиты, не только те, которые используют ракеты. Это может стать дополнительным элементом для защиты.

На ту интенсивность ракет, которую использует Россия, у Украины хватает средств. Однако, чтобы они не исчерпывались, Украина должна переходить на более современные системы.

Фонд Повернись живым совместно с главным управлением разведки Министерства обороны Украины запустил проект Бавовна в Москве.

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