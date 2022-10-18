Враг будет наказан: Повернись живим совместно с ГУР готовят проект “Бавовна” в Москве

Сейчас у каждого украинца всего одна мечта на всех — победа над Россией и ее империализмом. Многие надеются и на то, что сами россияне ощутят на себе все те же взрывы, к которым уже привыкла Украина.

Особенно это желание обострилось в последние недели, когда чуть ли не во время каждой воздушной тревоги происходят взрывы на объектах критической инфраструктуры в глубоком тылу Украины, гражданских домах или детских площадках.

И вот, есть интересные и многообещающие новости, о которых сообщил украинский фонд помощи армии Повернись живым. Фонд совместно с главным управлением разведки Министерства обороны Украины запустили новый проект с красноречивым названием “Бавовна” в Москве.

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Что известно о проекте “Бавовна” в Москве

Проект с таким пилотным названием уже известен в социальных сетях, сообщают в фонде. Главная цель — работа на дальние дистанции.

В своем Twitter Повернись живым анонсировала это и вселила надежду в сердца многих украинцев.

Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії????



Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.



Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI — Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022

Команда Повернись живым работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала из ГУР Украины. Но всю подробную информацию о проекте и его работе команда обещает рассказать позже.

В фонде говорят: никакой финансовой помощи на реализацию “Бавовни” в Москве не нужно, потому что финансовая составляющая уже реализована. Вместо этого украинцам предлагают донатить в системную помощь ВСУ.

Вместе с тем террористическое поведение России ежедневно усиливает желание украинцев дождаться “Бавовни” в Москве. Сегодня утром РФ снова обстреляла мирные города Украины, в Днепре исчезли свет и вода.

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