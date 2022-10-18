Ворог буде покараний: Повернись живим спільно з ГУР готують проект Бавовна у Москві

Зараз у кожного українця лиш одна мрія на всіх — перемога над Росією та її імперіалізмом. Багато хто сподівається й на те, що самі росіяни відчують на собі ті самі вибухи, до яких уже звикла Україна.

Особливо це бажання загострилося протягом останніх тижнів, коли ледь не під час кожної повітряної тривоги відбуваються вибухи на об’єктах критичної інфраструктури у глибокому тилу України, цивільних будинках чи дитячих майданчиках.

І ось, маємо цікаві та багатонадійні новини, про які повідомив український фонд допомоги армії Повернись живим. Фонд спільно із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запустив новий проект із красномовною назвою Бавовна у Москві.

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Проект із такою пілотною назвою уже знаний у соціальних мережах, повідомляють у фонді. Головна ціль — робота на дальні дистанції.

У своєму Twitter Повернись живим анонсувала це та вселила надію у серця багатьох українців.

Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії????



Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.



Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI — Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022

Команда Повернись живим працює над проектом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала із ГУР України. Але усю детальну інформацію про проект та його роботу команда обіцяє розповісти згодом.

У фонді кажуть: жодної фінансової допомоги на реалізацію Бавовни у Москві вони не потребують, бо фінансова складова уже реалізована. Замість цього українцям пропонують донатити до системної допомоги ЗСУ.

Разом з тим терористична поведінка Росії щоденно посилює бажання українців дочекатися бавовни у Москві. Сьогодні ранком РФ знову обстріляла мирні міста України, у Дніпрі зникли світло та вода.

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