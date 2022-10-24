Чи здатна Росія виснажити українську ППО та зупинити контрнаступ — думка експерта

Існують думки, що повітряні атаки можуть загальмувати український контрнаступ. Це може бути через те, що перебої з електропостачанням спричинять проблеми з логістикою.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Яні Брензей про наслідки нової тактики ворога з виснаження наших сил ППО, а також про удари по об’єктах критичної інфраструктури України.

За його словами, енергетики та залізничники швидко ліквідовують проблеми з перебоями енергопостачання. Тому логістика може і не постраждати. В Україні використовують не тільки електроенергію, а й дизельну тягу. Це може меншими темпами забезпечувати логістику, але вона працюватиме.

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— Логістика в українських військах налагоджена з підходами, які використовуються за стандартами НАТО. Ми дедалі більше використовуємо стандарти, які забезпечують різними засобами підвезення необхідного, — розповідає Мусієнко.

Він міркує: такими масованими атаками Росія намагається залякати українців. Влада РФ думає, що українці через це змусять владу України підписати перемир’я, яке країна-агресор використає для нарощування сил.

Про виснаження ППО

— Щоб не відбувалося виснаження протиповітряної оборони, ми постійно говоримо із партнерами, що нам треба її наситити, — зауважив він.

Також він зазначив, що в Україні створюють проекти, наприклад, системи антидронового захисту, не тільки ті, які використовують ракети. Це може стати додатковим елементом для захисту.

На ту інтенсивність ракет, яку використовує Росія, в України вистачає засобів, проте, щоб вони не вичерпувалися, Україна має переходити на сучасніші системи.

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