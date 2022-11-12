Не паркан, а фортифікаційні споруди: як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією

На Півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю та Росією. На Волині вже облаштовано приблизно три кілометри фортифікаційних споруд. Роботи також тривають у Рівненській та Житомирській областях.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів в ефірі телемарафону деталі будівництва. За його словами, стіну почали зводити ще кілька місяців тому.

— Ми облаштовуємо кордон, щоб українці відчували себе в безпеці. Найголовніше, чим відрізняється цей кордон, — тим, що з державного бюджету не виділяються кошти на це.

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Це робиться силами місцевої обласної влади, а також бізнесу, який допомагає, — зазначає Тимошенко.

Утім залежно від ландшафту види фортифікаційних споруд відрізнятимуться. Десь буде достатньо ровів та насипів, десь потрібна стіна, а деякі ділянки кордону доведеться замінувати.

Будь-який паркан не може захистити від наступу. Але він може пригальмувати прохід військ на годину, дві, три, день. Для того, щоб підтягувалось більше сил ЗСУ, — зауважує заступник керівника ОП.

Він також додає, що українські прикордонники постійно відстежують ситуацію та мають усе необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу.

Українці щоденно переймаються, чи не доведеться неочікувано знову покинути свою домівку. Дивись, яка ситуація на кордоні з Білоруссю.

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