Світ

Польща збудувала перші 140 км стіни на кордоні з Білоруссю: які ще проекти Стіна були у світі

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Червня 2022, 16:00
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