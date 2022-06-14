Мир

Польша построила первые 140 км стены на границе с Беларусью: какие еще проекты Стена были в мире

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 июня 2022, 16:00
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