Польша построила первые 140 км стены на границе с Беларусью: какие еще проекты Стена были в мире

С кем только не сравнивали оккупантов, но их сходство с белыми ходоками из Игры престолов ярко врезается в память. Особенно заманчивой выглядит идея защиты мира от их нашествия с помощью фортификационных сооружений в виде стены.

Поэтому, заручившись не только фантазиями, но и реальной потребностью из-за мигрантского кризиса, Польша начала строительство стены на границе с Беларусью.

Еще в начале 2021 года Анджей Дуда подписал соответствующий закон. Тогда было начато строительство дамбы протяженностью 187 км. Об этом заявляла пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

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Вчера, 12 июня, издание Polsat сообщило, что на польско-белорусской границе построили первые 140 км стены. Общая стоимость сооружения составит около 350 млн евро, а завершение работы ожидается уже в конце июня.

Конечно, Польша не единственная страна, стремящаяся установить стену ради собственной безопасности. Читай ниже, когда мир отгораживался от врагов стеной.

Проект Стена в Украине

После первого появления российских военных на территории Украины еще в 2014 году украинское общество уже стремилось видеть на нашей границе стену, которая оберегала бы наш покой и безопасность.

Проект Стена анонсировали в том же году, а завершение работ планировалось на 2018 год. Однако в 2020-м Госпогранслужба направила свой запрос в Кабмин, чтобы изменить финальную дату на 2025 год и увеличить финансирование.

Позже экспертная неправительственная организация StateWatch определила, что по состоянию на 2021 год Госпогранслужба реализовала проект Стена на 51,4%.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины вопрос о Стене снова появился в инфопространстве, а стремление ее достроить увеличилось. О подобных настроениях заявил и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Чиновник уверяет, что пока не будет построена стена на границе с РФ, граничащие с ней области никогда не смогут чувствовать себя в безопасности.

Однако не только Россия может скоро увидеть перед собой фортификационные сооружения вместо украинских пейзажей, но и Беларусь. Так, городской голова Житомира Сергей Сухомлин заявил, что область начала укреплять позиции ВСУ в регионе украинско-белорусской границы.

Построим нормальную линию обороны, чтобы ВСУ были защищены и чтобы у белорусской армии вместе с русской больше не было шансов зайти.

Израильская разъединительная стена

Не зря сейчас многие хотят брать пример с Израиля. Страна живет в перманентном конфликте и знает, как обращаться с соседом.

Так, еще в далеком 1949 году появилась идея оградительной стены, но реализовать ее удалось только в 2002-м, после усиления арабо-израильского противостояния и увеличения количества террористических актов на территории страны.

В настоящее время фортификационная постройка находится вокруг палестинских территорий западного берега реки Иордан и имеет протяжность 850 км согласно официальным данным. Бетонная стена возвышается на 6-8 м и имеет электронную систему сигнализации.

Индийская стена

Еще одна стена, призванная защищать страну от террористических нападений, была возведена в 2004 году в Индии в качестве демаркационной линии с Пакистаном.

Хотя и сооружение не столь высокое, как израильское (всего 2,4–3,7 м), но все же имеет электрический ток, датчики движения, камеры ночного видения и другое оборудование. Это позволило сократить количество нападений на 80%.

Американо-мексиканская стена

Самая противоречивая в истории стена, насколько вообще может быть. Комплекс заградительных инженерных сооружений на границе США и Мексики должен был стать барьером на пути нелегальной миграции и препятствовать наркоторговле.

Однако эта стена очень неравномерна и порой выглядит как серия заборов или обычная проволочная изгородь.

Саудовская стена

Еще одна страна, решившая обезопаситься от подсанкционного государства, стала Саудовская Аравия. Строительство стены началось в 2014 году.

Тогда сооружение планировалось как традиционное заграждение с высокотехнологичными системами слежения и должно было обезопасить страну от проникновения в страну иракских боевиков.

Однако мы продолжаем свою борьбу и надеемся, что вскоре наш враг окончательно осознает свое поражение и сможет его признать. Читай, что такое капитуляция простыми словами.