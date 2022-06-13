Белый флаг и руки вверх: объясняем простыми словами, что такое капитуляция

Когда в мире идет полномасштабная война, кажется, даже на небесах заговорили о значении слова капитуляция.

Многие из нас все же надеются, что однажды российские оккупанты смогут признать свое поражение и отступят от захватнических планов. Некоторые политики прямо называют этот шаг противника главной целью, что будет означать победу Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины несколько недель назад даже сообщал, что наш враг, учитывая собственные военные неудачи, начинает готовить свой народ к поражению.

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Пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к неожиданным итогам: поражению в войне и капитуляции.

Поэтому, чтобы понять, что такое капитуляция, при каких условиях она возможна и что необходимо для ее подписания, можно было бы много часов посвятить Политической энциклопедии и другим научным работам. Однако Вікна это сделали за тебя, поэтому читай главное о капитуляции.

Что такое капитуляция

Капитуляция — полное и окончательное прекращение сопротивления сил одной из воюющих сторон. Это заключительная стадия вооруженного конфликта, характеризующаяся прекращением боевых, диверсионных, разведывательных действий сторон-противников.

Как заключается акт о капитуляции

Капитуляция оформляется подписанием акта, в результате которого все политические, военные, экономические и другие обязательства переводятся на капитулирующее государство.

В результате подписания этого акта капитулирующая сторона признает свое безнадежное военное положение и сдает полностью или частично собственные вооруженные силы.

Все войска, имущество и техника переходят от капитулирующей стороны к победителю. Личный состав вооруженных сил проигравших получает положение военнопленных.

Какой процесс необходимо пройти сторонам перед капитуляцией

Обычно капитуляцию принято обсуждать на мирных переговорах, сопровождающихся полным прекращением огня сухопутными, воздушными, военно-морскими силами или их частями на территории военных действий.

На период переговоров между сторонами устанавливается состояние временного перемирия, пока участники вооруженного конфликта не обсудят все предложенные условия для капитуляции. Если консенсус не будет достигнут, то боевые действия могут возобновиться.

Какие примеры капитуляции дает нам история

Обычно в качестве примера приводится акт капитуляции Германии и Японии во Второй мировой войне.

Однако документы того времени несколько отличаются от общепринятого понятия, поскольку тогда немецкие и японские стороны подписали акты о безусловной капитуляции. Таким образом, обе страны признали утрату формального равенства с победителями.

Что гарантирует соблюдение положений акта о капитуляции

Существует две Гаагские конвенции о законах и обычаях войны. Одна из них, датированная 1899 годом, устанавливает, что согласованные условия капитуляции должны соответствовать правилам военной чести и быть соблюдены обеими сторонами конфликта.

По словам военного эксперта Олега Жданова, ВСУ успешно используют маневренную войну, которая дает преимущество украинским военным. Однако в будущем Украине могут ожидать перемены. Читай, что такое позиционная война.