Белый флаг и руки вверх: объясняем простыми словами, что такое капитуляция

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 июня 2022, 17:00
Капітуляція
Фото: Pexels, Unsplash

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