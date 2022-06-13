Білий прапор і руки догори: пояснюємо простими словами, що таке капітуляція

Коли у світі триває повномасштабна війна, здається, навіть на небесах почали говорити про значення слова капітуляція.

Багато хто з нас усе-таки має надію, що колись російські окупанти зможуть визнати свою поразку та відступлять від загарбницьких планів. Дехто з політиків прямо називає цей крок супротивника головною метою, що означатиме перемогу України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України кілька тижнів тому навіть повідомляв, що наш ворог з огляду на власні воєнні невдачі починає готувати свій народ.

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Тож щоб зрозуміти, що таке насправді капітуляція, за яких умов вона можлива та що необхідно для її підписання, можна було б багато годин присвятити Політичній енциклопедії та іншим науковим працям. Проте Вікна це зробили за тебе, тож читай головне про капітуляцію.

Що таке капітуляція

Капітуляція — повне й остаточне припинення опору сил однієї з воюючих сторін. Це заключна стадія збройного конфлікту, що характеризується припиненням бойових, диверсійних, розвідувальних дій супротивних сторін.

Як укладається акт про капітуляцію

Капітуляція оформляється підписанням акта, унаслідок якого усі політичні, воєнні, економічні та інші зобов’язання перекладаються на державу, що капітулювала.

Унаслідок підписання цього акта капітулююча сторона визнає своє безнадійне воєнне становище та здає повністю або окремо частини власних збройних сил.

Все військо, майно і техніка переходять від капітулюючої сторони до переможця. Особовий склад збройних сил переможених отримує становище військовополонених.

Який процес необхідно пройти сторонам перед капітуляцією

Зазвичай капітуляцію обговорюють на мирних переговорах, які супроводжуються повним припиненням вогню суходільними, повітряними, військово-морськими силами або їхніми частинами на території ведення воєнних дій.

На період цих переговорів між сторонами встановлюється стан тимчасового перемир’я, поки учасники збройного конфлікту не обговорять усі запропоновані умови для капітуляції. Якщо консенсусу не буде досягнуто, то бойові дії можуть поновитись.

Які приклади капітуляції надає нам історія

Зазвичай як приклад наводять акт капітуляції Німеччини та Японії у Другій світовій війні.

Однак документи того часу дещо відрізняються від загальноприйнятого поняття, оскільки німецькі та японські сторони підписали саме акти про безумовну капітуляцію. Отже, обидві країни визнали втрату формальної рівності з переможцем.

Що гарантує дотримання положень акта про капітуляцію

Існує дві Гаазькі конвенції про закони та звичаї війни. Одна з них, датована 1899 роком, встановлює, що погоджені умови капітуляції мають відповідати правилам військової честі та повинні дотримуватись обома сторонами конфлікту.

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