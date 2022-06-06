Життя у прикордонних до Білорусі селах — чи готові місцеві до наступу

Щонайменше до 11 червня білоруси продовжили військові навчання на кордоні з Волинню, туди досі звозять техніку. Колону броньовиків помітили всього за 10 км від межі з Волинню. Підтягують білоруси й зенітно-ракетні комплекси.

У прикордонних селах люди стежать за усіма військовими маневрами сусідів. Кажуть: якщо наступ ворожої піхоти малоймовірний, адже села оточені лісами та болотами, то загрози з неба бояться.

Українські військові посилено охороняють цю ділянку.

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У цьому селі минулого року люди поралися на городах, а нині бояться навіть виходити з дому, та й це забороняють.

Поки нас не чіпають. Кажуть, що там не білоруси, а росіяни стоять, — розповідає місцева жителька.

Родина, що живе найближче до кордону, розповідає, що гуркоту техніки поки не чутно. Але вони знають, що поряд проходять масштабні навчання. Люди тут обізнані про всі військові маневри, адже в Білорусі у селян є багато родичів.

Тепер я їм не вірю, боюсь нападу з неба. Ми обмежили коло спілкування, пересварилися з ними, бо вони кажуть, що ми неправі.

Попри загрозу, люди намагаються жити звичним життям, наскільки це можливо в умовах війни. У неділю — ярмаркують, у будні — пораються на городі.

З перших днів повномасштабного вторгнення білоруси лоскочуть нерви нашим військовим та тримають у напрузі місцевих. Окрім стягування техніки, жодних провокацій українські військові не зафіксували.

Командир 100-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Сергій Хомінський наголошує:

Це реальна загроза. Нинішня ситуація вигідна насамперед Кремлю, адже вздовж нашого кордону вони тримають значні сили.

Українські військові готові дати відсіч усім, хто ступить на українську землю зі зброєю.

Раніше ми розповідали, що відомо про навчання Білорусі біля українського кордону.