Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению

По меньшей мере до 11 июня белорусы продолжили военные учения на границе с Волынью, туда все еще свозят технику. Колонну броневиков заметили всего в 10 км от границы с Волынью. Подтягивают белорусы и зенитно-ракетные комплексы.
В приграничных селах люди следят за всеми военными маневрами соседей. Говорят: если наступление вражеской пехоты маловероятно, ведь села окружены лесами и болотами, то угрозы с неба боятся.
Украинские военные усиленно охраняют этот участок.
В этом селе в прошлом году люди возились на огородах, а сейчас боятся даже выходить из дома, да и это запрещают.
Пока нас не трогают. Говорят, что там не белорусы, а россияне стоят, — рассказывает местная жительница.
Пока нас не трогают. Говорят, что там не белорусы, а россияне стоят, — рассказывает местная жительница.
Семья, живущая ближе всех к границе, рассказывает, что грохот техники пока не слышно. Но они знают, что рядом проходят масштабные учения. Люди здесь осведомлены обо всех военных маневрах, ведь в Беларуси у жителей села есть много родственников.
Теперь я им не верю, боюсь нападения с неба. Мы ограничили круг общения, переругались с ними, потому что они говорят, что мы неправы.
Теперь я им не верю, боюсь нападения с неба. Мы ограничили круг общения, переругались с ними, потому что они говорят, что мы неправы.
Несмотря на угрозу, люди пытаются жить привычной жизнью, насколько это возможно в условиях войны. В воскресенье — проводят ярмарку, в будни — возятся на огороде.
С первых дней полномасштабного вторжения белорусы щекочут нервы нашим военным и держат в напряжении местных. Кроме стягивания техники, никаких провокаций украинские военные не зафиксировали.
Командир 100-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Хоминский отмечает:
Это реальная угроза. Нынешняя ситуация выгодна, прежде всего, Кремлю, ведь вдоль нашей границы они держат значительные силы.
Это реальная угроза. Нынешняя ситуация выгодна, прежде всего, Кремлю, ведь вдоль нашей границы они держат значительные силы.
Украинские военные готовы дать отпор всем, кто ступит на землю с оружием.
Ранее мы рассказывали, что известно об учениях Беларуси возле украинской границы.