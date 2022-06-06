Жизнь в приграничных к Беларуси селах — готовы ли местные жители к наступлению

По меньшей мере до 11 июня белорусы продолжили военные учения на границе с Волынью, туда все еще свозят технику. Колонну броневиков заметили всего в 10 км от границы с Волынью. Подтягивают белорусы и зенитно-ракетные комплексы.

В приграничных селах люди следят за всеми военными маневрами соседей. Говорят: если наступление вражеской пехоты маловероятно, ведь села окружены лесами и болотами, то угрозы с неба боятся.

Украинские военные усиленно охраняют этот участок.

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Жизнь в приграничных с Беларусью селах

В этом селе в прошлом году люди возились на огородах, а сейчас боятся даже выходить из дома, да и это запрещают.

Пока нас не трогают. Говорят, что там не белорусы, а россияне стоят, — рассказывает местная жительница.

Семья, живущая ближе всех к границе, рассказывает, что грохот техники пока не слышно. Но они знают, что рядом проходят масштабные учения. Люди здесь осведомлены обо всех военных маневрах, ведь в Беларуси у жителей села есть много родственников.

Теперь я им не верю, боюсь нападения с неба. Мы ограничили круг общения, переругались с ними, потому что они говорят, что мы неправы.

Несмотря на угрозу, люди пытаются жить привычной жизнью, насколько это возможно в условиях войны. В воскресенье — проводят ярмарку, в будни — возятся на огороде.

С первых дней полномасштабного вторжения белорусы щекочут нервы нашим военным и держат в напряжении местных. Кроме стягивания техники, никаких провокаций украинские военные не зафиксировали.

Командир 100-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Хоминский отмечает:

Это реальная угроза. Нынешняя ситуация выгодна, прежде всего, Кремлю, ведь вдоль нашей границы они держат значительные силы.

Украинские военные готовы дать отпор всем, кто ступит на землю с оружием.

Ранее мы рассказывали, что известно об учениях Беларуси возле украинской границы.