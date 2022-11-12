Понищений, але вільний! Що залишили російські окупанти у звільненому Херсоні

Херсон звільнений! Ця історична подія сталася 11 листопада 2022 року.

Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів Яні Брензей, що зараз відбувається у місті та які руйнування після себе залишили окупанти.

Дійсно, зараз у місті атмосфера радості. Люди вітають українські Збройні сили, які вже зайшли у місто.

За попередніми підрахунками, зараз у місті близько 70-80 тисяч мирних жителів, які залишились. Нагадаю, що на початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України ця позначка становила 320 тисяч осіб.

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Про гуманітарну катастрофу у Херсоні

Щодо гуманітарної катастрофи, то вона дійсно важка, тому що окупанти та колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які лишились у Херсоні, максимально важко переживали ці місяці очікування.

Зараз критично не вистачає води, оскільки водопостачання у місті практично відсутнє. Також не вистачає лікарських засобів, хлібу і, відповідно, проблеми з продуктами. Думаю, найближчим часом це питання буде вирішене.

Наявна інформація, що вже заїхали кілька автомобілів з гуманітарною допомогою. Цьому процесу сприяють наші військові.

Гуманітарні вантажі вже формуються у Миколаєві, вони найближчими днями мають вирушити в Херсон.

Про опалювальний сезон у Херсоні

Опалювальний сезон у місті починався, коли окупанти показово вмикали тепло. Потім вони так само його фактично припинили та знищили.

Була інформація, що були вибухи на теплоелектростанції, яка забезпечує теплом частину Херсона. Зараз інженерам потрібно оцінити, який рівень руйнувань, і після цього вже буде зрозуміло, коли вдасться розпочати опалювальний сезон.

Про виявлення колаборантів

Також наявна інформація, що поліція та спецслужби вже працюють над виявленням колаборантів. Тому жоден зрадник не зможе уникнути відповідальності за свої діяння.

Водночас із радощами приходить розуміння того, що необхідно укріплювати інші напрямки, які можуть стати привабливими для наступу ворога. Читай, як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією.

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