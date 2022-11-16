Оккупанты строят рубежи и бегут в сторону Крыма — какая ситуация в Херсонской области и последствия массированных обстрелов

Вчера, 15 ноября, враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Руководитель пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в освобожденной Херсонской области, а также последствиях обстрелов.

По ее словам, на деоккупированных территориях пока все сложно в гуманитарном плане, продолжаются стабилизационные мероприятия. Это влияет на скорость работ по восстановлению коммуникации и социальных благ. Многие территории заминированы, поэтому специалисты проводят расчистку.

На освободившиеся территории продолжают поставлять средства первой необходимости и продукты. Волонтеры помогают тем, кто не может выехать с деоккупированной территории, и тем, кто может эвакуироваться. Ведь угроза обстрелов с левого берега Херсонской бласти и ракетных ударов все еще остается.

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Последствия обстрелов Херсона

Гуменюк рассказала, что, в основном, обстрелы припадают на открытые территории, но, к сожалению, есть попадания в жилые дома. В некоторых населённых пунктах правобережья обстрелы не утихают, вражеская артиллерия работает с левого берега. Однако наши войска дают достойный ответ.

Также на освобожденных территориях продолжают поиск диверсионных групп и российских военных, которые не просто отстали от войска во время бегства, а могут иметь какие-либо конкретные цели. Также враг обстреливает район Антоновского моста, чтобы не допустить восстановительных работ.

О ситуации на левом берегу Херсона

— На левом берегу у оккупантов есть несколько рубежей обороны. Заминирована полоса левого берега.

Враг, понимая, что получает от нас ответный удар, пытается разместить свои подразделения в несколько этапов, чтобы они не были поражены одновременно, — подчеркнула руководитель прессцентра.

По ее словам, оккупанты перемещаются вглубь и пытаются установить там рубежи обороны в направлении Крыма.

— Сейчас коллаборанты перемещаются в Скадовск, следующий этап — Крым. Их перемещение логично и понятно. Они пытаются спасти самое ценное — себя и близких, ведь понимают, что приближение украинских войск неизбежно, — сказала Гуменюк.

О массированных обстрелах 15 ноября

В нашей зоне ответственности были зафиксированы пуски ракет типа ХА-101 и ХА-555 с авиацией, работавшей со стороны Каспийского моря и Ростовской области Российской Федерации.

Также были зафиксированы пуски ракет с ракетоносителей морского базирования — Калибры. Несколько ракет повредили объекты критической инфраструктуры в Кировоградской, Винницкой и Криворожской области, — сообщила она.

Все 23 зафиксированных ракеты были сбиты силами ПВО, также на Южном направлении были выпущены десять вражеских дронов-камикадзе. Их тоже уничтожили наши силы обороны.

Во время массированной атаки на Украину две российские ракеты упали на территорию Польши. Ранее мы рассказывали о реакции мира на падение российских ракет в Польше.

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