Очередной массированный удар — что известно о взрывах в украинских городах 15 ноября

Российские оккупанты снова прибегли к тактике террора мирного населения. Воздушная тревога продолжается по всей территории Украины, кроме Крыма, поэтому украинцам советуют оставаться в укрытии.

Пока известно о попадании вражеских ракет в нескольких областях, в том числе и о взрывах в Киеве.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в общей сложности россияне выпустили около 100 ракет во время массированного удара.

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Они превзошли 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.

Рассказываем, что известно о массированном обстреле украинских городов.

Киев

Сегодня, 15 ноября, было зафиксировано два мощных взрыва в Киеве. Об этом сообщает КГГА.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают.

Пока информация о последствиях взрывов обновляется, но уже известно об одном пострадавшем.

Житомир

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщает, что российские оккупанты нанесли два удара по энергетическим объектам Житомира.

Город полностью без электроэнергии.

Ровно

В Ровно сначала сообщалось о работе ПВО, но впоследствии городской голова Александр Третяк подтвердил и попадание российских ракет по объекту критической инфраструктуры, поэтому некоторые части города остались без электроэнергии.

Также отмечено, что возможны перебои в работе мобильной связи. Также городской голова просит без необходимости не выезжать на дороги и не создавать препятствий для движения спецавтомобилей.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил попадание вражеских ракет по критической инфраструктуре города.

Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также об ударах сообщил и городской голова Харькова Игорь Терехов, отметив, что из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением, а также остановлен наземный электротранспорт, метро.

Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.

Львов

Кроме того, враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов.

Мэр Андрей Садовый также отмечает, что город пока остается без электроэнергии. Однако больше информации впоследствии.

Кривой Рог

Не стоит выходить из укрытий и жителям Кривого Рога. Данную информацию подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Кривой Рог. Несколько ракетных ударов. Не выходим из укрытий.

Волынская область

Также подтверждено попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Информацию о потерпевших выясняем. На месте работают соответствующие службы.

Кировоградская область

Поражены объекты энергетической инфраструктуры также в Кировоградской области. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщает о взрывах в Кропивницком районе.

Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!

В то же время 15 ноября на Бали (Индонезия) состоялся саммит Большой двадцатки. Читай, как Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны.

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