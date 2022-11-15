Україна

Черговий масований удар — що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 18:00
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