Черговий масований удар — що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада

Російські окупанти знову вдалися до тактики терору мирного населення. Повітряна тривога продовжує тривати по всій території України, окрім Криму, тож українцям радять залишатися в укриттях.

Наразі відомо про влучання ворожих ракет у кількох областях, зокрема й про вибухи у Києві.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загалом росіяни випустили близько 100 ракет під час масованого удару.

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Вони перевершили 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.

Розповідаємо, що відомо наразі про масований обстріл українських міст.

Київ

Сьогодні, 15 листопада, було зафіксовано два потужні вибухи у Києві. Про це повідомляє КМДА.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Усі відповідні служби вже працюють.

Наразі інформація щодо наслідків вибухів оновлюється, але вже відомо про одного постраждалого.

Житомир

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомляє, що російські окупанти завдали два удари по енергетичних об’єктах Житомира.

Місто повністю без електроенергії.

Рівне

У Рівному спочатку повідомлялося про роботу ППО, але згодом міський голова Олександр Третяк підтвердив і влучання російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури, тому деякі частини міста лишились без електроенергії.

Також зазначається, що можливі перебої у роботі мобільного звязку. Міський голова просить без нагальної потреби не виїжджати на дороги та не створювати перешкод для руху спецавтомобілів.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання ворожих ракет по критичній інфраструктурі міста.

Є перебої з електропостачанням, усі профільні служби працюють на місцях. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також про удари повідомив і міський голова Харкова Ігор Терехов, зазначивши, що через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням, а також зупинено наземний електротранспорт, метро.

Енергетики та комунальники роблять усе для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.

Львів

Крім того, ворог уразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів.

Міський голова Андрій Садовий також зазначає, що місто поки залишається без електроенергії. Проте більше інформації згодом.

Кривий Ріг

Не варто виходити з укриттів і жителям Кривого Рогу. Таку інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів.

Волинська область

Також підтверджено влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Про це сповістив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби.

Кіровоградська область

Уражені об’єкти енергетичної інфраструктури також у Кіровоградській області. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомляє про вибухи в Кропивницькому районі.

Жертв немає. Наполягаю! Всім бути в укриттях! Третя хвиля ракет!

Водночас 15 листопада на Балі (Індонезія) відбувся саміт Великої двадцятки. Читай, як Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни.

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