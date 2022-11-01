Росія “утилізовує” тисячі ракет! У Повітряних силах розповіли про масові атаки по Україні та як їх відбивають ЗСУ

Росія продовжує атакувати українське небо, намагаючись знищити як інфраструктуру країни, так і її народ. Проте Повітряні сили України роблять неможливе, збиваючи високотехнологічні ракети противника за допомогою старого радянського озброєння.

Навіть після чергової масованої атаки російських окупантів 31 жовтня, українським силам ППО вдалось збити 45 з 55 ворожих ракет, що викликало захоплення як у всіх українців, так і у західних партнерів України.

Радник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО 31 жовтня, а також поділився, чи зможуть українські пілоти отримати західні винищувачі для оборони українського неба.

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— У західних країнах досі дивуються, як українські сили ППО настільки ефективно працюють та показують настільки гарні результати. Тому що збити таку кількість високотехнологічних ракет застарілим озброєнням, яке лишилось ще з радянських часів (складно).

З такого ж озброєння окупанти б’ють по прифронтових зонах. Я маю на увазі ракети комплексів С-300. Вони їх фактично утилізують.

У них є у надлишку ці ракети й саме ними загарбники б’ють по Миколаєву, Запоріжжю, Харківській області та інших регіонах, використовуючи ракети вкрай неефективні та неточні. Через це і страждає мирне населення.

А ми своєю чергою такими ж ракетами збиваємо їхні ракети, які коштують мільйони доларів, що летять нищити нашу інфраструктуру.

Що впливає на результати роботи сил ППО

Найважливіше тут — досвід та бажання наших людей досягти результатів. Їх прагнення знищити ворога, розуміючи, яку він несе загрозу.

— Також важлива зброя та удача, яка безумовно має бути присутньою. Оскільки умови завжди складні, то всі ці фактори мають злитися докупи, щоб отримати гарний результат.

Про навчання українських пілотів на західних винищувачах

Найбільш затребувані зараз сучасні типи винищувачів, тобто багатоцільові, які можуть працювати як по повітряних, так і наземних цілях. Тому що, наприклад, літак F-16 чи F-15 може ефективно працювати саме по крилатих ракетах.

Потрібно розуміти: ППО це не тільки зенітно-ракетні системи, але й зокрема авіація.

Тому все буде залежати від рішення партнерів, але ймовірно, що це буде лінійка літаків типу F. І на них будуть навчатись не десять, а десятки українських пілотів.

Наші вороги почали використовувати нову тактику терору — крилаті, балістичні ракети та дрони проти цивільних об’єктів. Це вразило наших партнерів, тож вони працюють над новими поставками систем ППО в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, коли ЗСУ чекати на системи PATRIOT та чому українська ППО не збиває 100% повітряних цілей.

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