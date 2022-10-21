Це спільний виклик для всього світу: Резніков про нові системи ППО та захист українського неба

Міністр оборони Олексій Резніков розповів Вадиму Карп’яку про те, чому українська ППО не збиває 100% повітряних цілей, коли ЗСУ чекати на системи PATRIOT і де Росія тепер братиме ракети.

Наші вороги почали використовувати нову тактику терору — крилаті, балістичні ракети та дрони проти цивільних об’єктів. Це вразило наших партнерів.

Іспанська сторона відреагувала одразу — це чотири установки Hawk-23. І подібних систем нової ери буде багато. Найближчим часом в Україну приїде NASAMS, тому що вже завершується період навчання.

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Сьогодні партнери дуже амбітно дивляться на цю задачу — допомогти закрити українське небо.

Також не припиняються на всіх рівнях переговори про отримання PATRIOT. Проте ця система дуже дорога та складна в освоєнні. Тому поки ухвалено рішення, що допоможе задовільнити наші потреби швидше та простіше.

Скільки відсотків ворожих цілей збивають українські ППО

Навіть найсучасніші системи ППО світу не гарантують 100% захист неба, навіть у США. Захист вважається успішним, якщо небо захищене на 80%.

Наші сучасні сили ППО та захисту неба вже приблизно 60% збивають повітряні цілі, що несуть загрозу.

Проте кожен новий елемент — це можливість захистити об’єкти критичної інфраструктури та населені пункти. І думаю, що ми за пару місяців значно посилимо нашу повітряну оборону.

Де РФ буде брати ракети

Росіяни вже дуже сильно використали потенціал балістичних та крилатих високоточних ракет, чим понизили свою обороноздатність.

Це агонія. Інакше пояснити, чому вони залізли у свій резервний запас, що зберігається на випадок, що на них хтось буде нападати, ніхто не зможе.

Щоб відновити виробництво того запасу, який вони мали, їм знадобиться п’ять років. А для цього їм потрібні іноземні складові. Тому вони стукають у всі двері, включаючи Іран.

Тому це спільний виклик світу протистояти терористичним режимам.

Обстріли зранку вже стають традиційним замінником каві. Тому українська влада активно працює над тим, щоб якомога швидше отримати системи ППО від західних партнерів. Читай, які системи протиповітряної оборони незабаром з’являться в Україні.

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