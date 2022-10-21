Это общий вызов для всего мира: Резников о новых системах ПВО и защите украинского неба

Министр обороны Алексей Резников рассказал Вадиму Карпьяку о том, почему украинское ПВО не сбивает 100% воздушных целей, когда ВСУ ждать системы PATRIOT и где Россия теперь будет брать ракеты.
Наши враги начали использовать новую тактику террора — крылатые, баллистические ракеты и дроны против гражданских объектов. Это поразило наших партнеров.
Испанская сторона отреагировала сразу — на четыре установки Hawk-23. И подобных систем новой эры будет много. В ближайшее время в Украину приедет NASAMS, потому что уже завершается период обучения.
Сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу — помочь закрыть украинское небо.
Сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу — помочь закрыть украинское небо.
Также не прекращаются на всех уровнях переговоры по получению PATRIOT. Однако эта система очень дорогостоящая и сложная в освоении. Поэтому пока принято решение, которое поможет удовлетворить наши потребности быстрее и проще.
Даже самые современные системы ПВО мира не гарантируют 100% защиту неба, даже в США. Защита считается успешной, если небо защищено на 80%.
Наши современные силы ПВО и защиты неба уже примерно 60% сбивают воздушные цели, представляющие угрозу.
Наши современные силы ПВО и защиты неба уже примерно 60% сбивают воздушные цели, представляющие угрозу.
Однако каждый новый элемент — это возможность защитить объекты критической инфраструктуры и населенные пункты. И думаю, что мы через пару месяцев значительно усилим нашу воздушную оборону.
Россияне уже очень сильно использовали потенциал баллистических и крылатых высокоточных ракет, чем снизили свою обороноспособность.
Это агония. Иначе объяснить, почему они залезли в свой резервный запас, хранящийся на случай, что на них кто-нибудь будет нападать, никто не сможет.
Это агония. Иначе объяснить, почему они залезли в свой резервный запас, хранящийся на случай, что на них кто-нибудь будет нападать, никто не сможет.
Чтобы восстановить производство того запаса, который у них был, им понадобится пять лет. А для этого им нужны иностранные составляющие. Поэтому они стучат во все двери, включая Иран.
Поэтому это общий вызов миру противостоять террористическим режимам.
Поэтому это общий вызов миру противостоять террористическим режимам.
Обстрелы с утра уже становятся традиционным заменителем кофе. Поэтому украинские власти активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить системы ПВО от западных партнеров. Читай, какие системы противовоздушной обороны в скором времени появятся в Украине.
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