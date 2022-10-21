Это общий вызов для всего мира: Резников о новых системах ПВО и защите украинского неба

Министр обороны Алексей Резников рассказал Вадиму Карпьяку о том, почему украинское ПВО не сбивает 100% воздушных целей, когда ВСУ ждать системы PATRIOT и где Россия теперь будет брать ракеты.

Наши враги начали использовать новую тактику террора — крылатые, баллистические ракеты и дроны против гражданских объектов. Это поразило наших партнеров.

Испанская сторона отреагировала сразу — на четыре установки Hawk-23. И подобных систем новой эры будет много. В ближайшее время в Украину приедет NASAMS, потому что уже завершается период обучения.

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Сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу — помочь закрыть украинское небо.

Также не прекращаются на всех уровнях переговоры по получению PATRIOT. Однако эта система очень дорогостоящая и сложная в освоении. Поэтому пока принято решение, которое поможет удовлетворить наши потребности быстрее и проще.

Сколько процентов вражеских целей сбивают украинские ПВО

Даже самые современные системы ПВО мира не гарантируют 100% защиту неба, даже в США. Защита считается успешной, если небо защищено на 80%.

Наши современные силы ПВО и защиты неба уже примерно 60% сбивают воздушные цели, представляющие угрозу.

Однако каждый новый элемент — это возможность защитить объекты критической инфраструктуры и населенные пункты. И думаю, что мы через пару месяцев значительно усилим нашу воздушную оборону.

Где РФ будет брать ракеты

Россияне уже очень сильно использовали потенциал баллистических и крылатых высокоточных ракет, чем снизили свою обороноспособность.

Это агония. Иначе объяснить, почему они залезли в свой резервный запас, хранящийся на случай, что на них кто-нибудь будет нападать, никто не сможет.

Чтобы восстановить производство того запаса, который у них был, им понадобится пять лет. А для этого им нужны иностранные составляющие. Поэтому они стучат во все двери, включая Иран.

Поэтому это общий вызов миру противостоять террористическим режимам.

Обстрелы с утра уже становятся традиционным заменителем кофе. Поэтому украинские власти активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить системы ПВО от западных партнеров. Читай, какие системы противовоздушной обороны в скором времени появятся в Украине.

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