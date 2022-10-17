Силы ПВО сбивают 70–75% дронов — откуда Shahed атакуют Украину и как их уничтожают

Россия терроризирует украинцев не только ракетными ударами, но и дронами-камикадзе. Утро сегодня, 17 октября, было одним из тревожных. Дроны атаковали Киев, а также оккупанты нанесли ракетные удары по областям Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, откуда Россия атакует Украину иранскими дронами, сколько вражеских БПЛА уже удалось сбить и когда европейские партнеры смогут предоставить Украине новую ПВО.

Что известно об атаке Киева

Юрий Игнат сообщил, что дроны со стороны Беларуси начали летать еще с прошлой недели. Тогда появилась информация, что их завезли на территорию страны, а также в Курскую область России. С этого направления они атакуют Киевскую область, столицу и другие регионы на севере нашей страны. Информация о сбитых дронах сейчас уточняется, но уже поступает информация о пуске дронов с юга и востока.

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О сбитых дронах-камикадзе

Вчера на Южном направлении было уничтожено 11 дронов-камикадзе, а сегодня ночью — еще 15. Для их уничтожения были привлечены зенитно-ракетные подразделения и авиационные истребители.

По информации командира Воздушного командования Південь, только на Южном направлении было сбито 100 дронов после начала их применения Россией.

Как сбивают дроны

Значительно вырос показатель унитожения Shahed. С опытом приходит понимание, как их сбивать и какие способы противодействия им можно противопоставить.

— Враг применяет их в ночное время, чтобы избежать попадания стрелковым, крупнокалиберным оружием или зенитными пушками. Чаще дроны обнаруживают с помощью радиолокационных средств и запускают по ним ракеты, — говорит Игнат.

По его словам, 70-75% дронов наши военные сбивают.

О средствах ПВО

Спикер воздушных сил ВСУ сказал, что сейчас на высшем уровне обсуждают вопросы помощи Украине в борьбе с дронами, а также поставки передовых средств противовоздушной обороны.

Немецкий комплект ПВО Iris-T уже в Украине. Мы первая из стран, получивших эту систему, но информацию о ее применении пока не разглашают.

Узнай больше про утренний обстрел Киева из дронов и последствия атаки.

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