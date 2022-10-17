Сили ППО збивають 70–75% дронів — звідки Shahed атакують Україну та як їх знищують

Росія тероризує українців не тільки ракетними ударами, а й дронами-камікадзе. Ранок сьогодні, 17 жовтня, був одним із тривожних. Дрони обстріляли Київ, а також окупанти завдали ракетних ударів по областях України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, звідки Росія атакує Україну іранськими дронами, скільки ворожих БПЛА вже вдалося збити та коли європейські партнери зможуть надати Україні нові системи ППО.

Що відомо про обстріл Києва

Юрій Ігнат повідомив, що дрони зі сторони Білорусі почали літати ще з минулого тижня. Тоді з’явилася інформація, що їх завезли на територію країни, а також у Курську область Росії. З цього напрямку вони атакують Київщину, столицю та інші області на півночі.

Зараз також дивляться

Інформація про збиті дрони зараз уточнюється, але є інформація з півдня та сходу країни.

Про збиті дрони-камікадзе

Вчора на Східному напрямку було знищено 11 дронів-камікадзе, а сьогодні вночі — ще 15. Для їх знищення залучили зенітно-ракетні підрозділи та авіаційні винищувачі.

За інформацією командира Повітряного командування Південь, лише на Південному напрямку було збито 100 дронів від початку їх застосування Росією.

Як збивають дрони

Значно зріс показник збиття Shahed. З досвідом приходить розуміння, як їх збивати та які методи протидії їм можна протиставити.

— Ворог застосовує їх у нічний час, щоб уникнути влучань стрілецькою, великокаліберною зброєю чи зенітними гарматами. Найчастіше дрони виявляють за допомогою радіолокаційних засобів і запускають по них ракети, — каже Ігнат.

За його словами, 70–75% дронів збивають.

Про засоби ППО

Речник повітряних сил ЗСУ сказав, що зараз на вищому рівні обговорюється питання допомоги Україні в боротьбі з дронами, а також надання передових засобів протиповітряної оборони.

Німецький комплект ППО Iris-T вже в Україні. Ми перші з країн, які отримали цю систему, але інформацію про її застосування поки що не розголошують.

Дізнайся більше про ранковий обстріл Києва з дронів та які наслідки атаки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найважливіше!