Україна

Понеділкові істерики Росії: нові вибухи у різних областях України 17 жовтня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 09:55
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0:02:20
Вибухи у Києві сьогодні
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