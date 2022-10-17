Понеділкові істерики Росії: нові вибухи у різних областях України 17 жовтня

Кожен ранок в Україні починається із сигналу повітряної тривоги та вибухів. 17 жовтня росіяни знову атакували Україну та завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури міст.

Вибухи у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про три збиті ракети. Ще одна ворожа ракета вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури. На місці зайнялася сильна пожежа, працюють служби порятунку.

Також Нікопольський район обстріляли з Градів, росіяни використали 30 снарядів.

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У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Після вибухів у ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляють про віялові відключення.

Вибухи у Сумській області

Голова Сумської ОВА Дмитро Жививцький написав у Telegram про ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури. На жаль, є постраждалі.

Вибухи у Київській області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів про роботу ППО на Київщині. У соціальних мережах повідомляють про дрони-камікадзе в області. Сьогодні вранці дрони атакували Київ.

Вибухи у Запорізькій області

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог намагався здійснити атаку на обласний центр, але не досягнув своєї мети. Він закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.

Вибухи в Одеській області

В Оперативному командуванні Південь повідомили, що ворог завдав ракетного удару по Одещині. Ракета Х-59 летіла з напрямку Чорного моря, з літака Су-35. Вона влучила в об’єкт інфраструктури, постраждалих немає.

Росіяни продовжують обстрілювати міста України. Раніше ми розповідали про ситуацію в Миколаєві, та як люди оговтуються після обстрілів.

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