Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці

Ранком понеділка, 17 жовтня, лунали сильні вибухи у Києві. Про це повідомляли мешканці столиці. Згодом місцева влада підтвердила обстріл Києва. Читай, що про нього відомо — далі.

Київ: вибухи сьогодні

За словами міського голови Віталія Кличка, сталося кілька вибухів у Шевченківському районі Києва. Це середмістя столиці.

Згодом з’ясувалося, що Київ обстріляли з дронів. Через прильоти у столиці виникла пожежа у нежитловій будівлі, однак внаслідок вибухів пошкоджені також житлові будинки.

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Інформація про потерпілих у Києві уточнюється.

Обстріл Києва вже прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він підтвердив, що росіяни атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136.

Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, — переконаний Єрмак.

При цьому він наголосив, що Україна потребує якнайшвидших поставок систем ППО.

Вибухи у Києві: відео

Нові вибухи у Києві

Близько восьмої ранку у соцмережах мешканці столиці повідомляли про нові вибухи у Києві.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Знову два вибухи пролунали у Шевченківському районі Києва.

Через прильоти частково заблокований для руху машин центр міста. Міська влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Усі навчальні заклади столиці сьогодні перейшли на дистанційний режим роботи, адже повітряна тривога розпочалась до початку навчального процесу.

Оновлення. Станом на 10:00 підтверджено чотири прильоти у Києві та влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Унаслідок прильоту у будинку стався вибух.

Співробітники ДСНС врятували 18 людей. Попередньо, ще двоє мирних мешканців перебувають під завалами. Рятувальна операція триває.

Київ після атаки дронів: відео