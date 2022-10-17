Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці

Ранком понеділка, 17 жовтня, лунали сильні вибухи у Києві. Про це повідомляли мешканці столиці. Згодом місцева влада підтвердила обстріл Києва. Читай, що про нього відомо — далі.
За словами міського голови Віталія Кличка, сталося кілька вибухів у Шевченківському районі Києва. Це середмістя столиці.
Згодом з’ясувалося, що Київ обстріляли з дронів. Через прильоти у столиці виникла пожежа у нежитловій будівлі, однак внаслідок вибухів пошкоджені також житлові будинки.
Інформація про потерпілих у Києві уточнюється.
Обстріл Києва вже прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він підтвердив, що росіяни атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136.
Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, — переконаний Єрмак.
Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, — переконаний Єрмак.
При цьому він наголосив, що Україна потребує якнайшвидших поставок систем ППО.
Близько восьмої ранку у соцмережах мешканці столиці повідомляли про нові вибухи у Києві.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Знову два вибухи пролунали у Шевченківському районі Києва.
Через прильоти частково заблокований для руху машин центр міста. Міська влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Усі навчальні заклади столиці сьогодні перейшли на дистанційний режим роботи, адже повітряна тривога розпочалась до початку навчального процесу.
Оновлення. Станом на 10:00 підтверджено чотири прильоти у Києві та влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Унаслідок прильоту у будинку стався вибух.
Співробітники ДСНС врятували 18 людей. Попередньо, ще двоє мирних мешканців перебувають під завалами. Рятувальна операція триває.
Росіяни програють на полі бою, тому нещадно обстрілюють Україну ракетами. Раніше ми розповідали про ситуацію у Миколаєві, як місцеві оговтуються після обстрілів.
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