Истерики России по понедельникам: новые взрывы в разных областях Украины 17 октября

Каждое утро в Украине начинается с сигналов воздушной тревоги и взрывов. 17 октября россияне снова атаковали Украину и нанесли удары по объектам критической инфраструктуры городов.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о трех сбитых ракетах. Еще одна вражеская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. На месте загорелся сильный пожар, работают службы спасения.

Также Никопольский район был обстрелян из Градов, россияне использовали 30 снарядов.

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В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

После взрывов в ДТЭК Днепровские электросети сообщают о веерных отключениях.

Взрывы в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий написал в Telegram о ракетном ударе по объекту критической инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие.

Взрывы в Киевской области

Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал о работе ПВО в Киевской области. В социальных сетях сообщают о дронах-камикадзе в области. Сегодня утром дроны атаковали Киев.

Взрывы в Запорожской области

По словам председателя Запорожской ОВА Александра Старуха, враг пытался совершить атаку на областной центр, но не достиг своей цели. Он призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.

Взрывы в Одесской области

В Оперативном командовании Юг сообщили, что враг нанес ракетный удар по Одесской области. Ракета Х-59 летела по направлению с Черного моря, с самолета Су-35. Она попала в объект инфраструктуры, пострадавших нет.

Россияне продолжают обстреливать города Украины. Ранее мы рассказывали о ситуации в Николаеве и как люди приходят в себя после обстрелов.

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