Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ

Россия продолжает атаковать украинское небо, пытаясь уничтожить как инфраструктуру страны, так и ее народ. Однако Воздушные силы Украины делают невозможное, сбивая высокотехнологичные ракеты противника с помощью старого советского вооружения.

Даже после очередной массированной атаки российских оккупантов 31 октября украинским силам ПВО удалось сбить 45 из 55 вражеских ракет, что вызвало восторг как у всех украинцев, так и у западных партнеров Украины.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об эффективности ПВО 31 октября, а также поделился, смогут ли украинские пилоты получить западные истребители для обороны украинского неба.

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— В западных странах до сих пор удивляются, как украинские силы ПВО настолько эффективно работают и показывают такие ошеломительные результаты. Потому что непросто сбить такое количество высокотехнологичных ракет устаревшим вооружением, которое осталось еще с советских времен.

Из них же оккупанты бьют по прифронтовым зонам. Я имею в виду ракеты комплексов С-300. Они их фактически утилизируют.

У них в избытке эти ракеты и именно из них захватчики бьют по Николаеву, Запорожью, Харьковской области и другим регионам, используя ракеты крайне неэффективные и неточные. Поэтому и страдает мирное население.

А мы в свою очередь такими же ракетами сбиваем их ракеты, которые стоят миллионы долларов и летят уничтожать нашу инфраструктуру.

Что влияет на результаты работы сил ПВО

Самое важное здесь — опыт и желание наших людей достичь результата. Их стремление уничтожить врага, понимая, какую он несет угрозу.

— Также важно оружие и удача, которая, безусловно, должна присутствовать. Поскольку условия всегда сложные, все эти факторы должны слиться воедино, чтобы получить хороший результат.

Про обучение украинских пилотов на западных истребителях

Наиболее востребованы сейчас современные типы истребителей, то есть многоцелевые, которые могут работать как по воздушным, так и по наземным целям. Потому что, например, самолет F-16 или F-15 может эффективно работать именно по крылатым ракетам.

Нужно понимать, что ПВО — это не только зенитно-ракетные системы, но и, в частности, авиация.

Поэтому все будет зависеть от решения партнеров, но, вероятно, это будет линейка самолетов типа F. И на них будут учиться не десять, а десятки украинских пилотов.

Наши враги начали использовать новую тактику террора — крылатые, баллистические ракеты и дроны против гражданских объектов. Это поразило наших партнеров, поэтому они работают над новыми поставками систем ПВО в Украину. Министр обороны Алексей Резников рассказал, когда ВСУ ждать системы PATRIOT и почему украинская ПВО сбивает не 100% воздушных целей.

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