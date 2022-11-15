Потужна атака на Київ — що відомо про вибухи у столиці 15 листопада

Росія вкотре вдалася до терору мирного населення. Сьогодні, 15 листопада, було зафіксовано два потужні вибухи у Києві. Про це повідомляє КМДА.

Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють.

Також зазначається, що попередньо є інформація про збиття чотирьох ракет.

Київський міський голова Віталій Кличко підтверджує, що росіяни здійснили ракетну атаку на Київ 15 листопада.

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В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлових будинки.

Також Віталій Кличко повідомляє про ще одне влучання у багатоповерхівку — знову у Печерському районі. Наразі працюють медики та рятувальники, але більш детальна інформація буде згодом.

Міський голова повідомив, що рятувальники виявили тіло одного загиблого внаслідок влучання ворожої ракети.

Підтверджує влучання ракет у житлові будинки й заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що сьогодні масові ракетні обстріли України проходять просто під слова Лаврова про мир на G20.

Також радник зазначив, що РФ нічого не може протиставити ЗСУ і своїми діями сьогодні продемонструвала, що вона не має жодного бажання вести переговори. Михайло Подоляк підкреслив, що у Путіна одне бажання — знищити Україну, і Росія має програти у цій війні.

Запам’ятайте: РФ не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку, — написав Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Водночас 15 листопада на Балі (Індонезія) відбувся саміт Великої двадцятки. Читай, як Володимир Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни.

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